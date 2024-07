Argentina na úvod olympijského turnaje podlehla Maroku, VAR po dvouhodiném přerušení odvolal gól

Argentinci v úvodním utkání skupiny B po dvou brankách Rahimího prohrávali, ve druhém poločase snížil střídající Giuliano Simeone, syn trenéra Atlética Madrid Diega Simeoneho. V čase 90.+16 pak skóroval Medina.

ARGENTINA SCORE IN THE 90+16TH MINUTE TO EQUALISE 2-2 IN THE OLYMPICS 😱😱😱 pic.twitter.com/Nvsrf7N7mC