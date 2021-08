ONLINE: Maročan El Bakkali ukončil keňskou nadvládu, první olympijské zlato má i Hassanová

Marocký vytrvalec Sufján El Bakkali v běhu na 3000 metrů překážek ukončil keňskou hegemonii, která na olympiádě v této disciplíně trvala od roku 1984. Sifan Hassanová z Nizozemska získala v běhu 5000 metrů první ze tří zlatých, jež si pro Tokio naplánovala. Tokio 16:13 2. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marocký vytrvalec Sufján El Bakkali | Foto: ANDREW BOYERS | Zdroj: Reuters

Maročan Bakkali vyhrál běh na 3000 metrů překážek v čase 8:08,90 minuty. Druhý doběhl autor nejlepšího letošního času Lamecha Girma z Etiopie a keňskou čest zachránil bronzem Benjamin Kigen. Keňané v této disciplíně ovládli všechny olympijské závody už od roku 1968 s výjimkou her v Montrealu a Moskvě, které jejich země bojkotovala.

‚Rozpůlené‘ výškařské zlato. ‚Může být klidně deset olympijských vítězů,‘ říká šéf českých rozhodčích Číst článek

V Tokiu jim ale chyběl Conseslus Kipruto, který počínaje hrami v Riu de Janeiru vyhrál všechny velké závody, ale do nominace se nedostal, nejspíš i kvůli osobním problémům. Jeho absenci se nepodařilo nahradit.

Po pomalém začátku se o rostoucí tempo starali etiopští běžci a krok s nimi udržel jen El Bakkali. Po závěrečném vodním příkopu šel nezadržitelně do čela a po stříbru a bronzu z předchozích světových šampionátů si doběhl pro olympijské zlato.

Hassanová už na mistrovství světa v Dauhá v roce 2019 získala zlatý double, teď si ještě přidala právě závod na pětikilometrové trati. Už v pondělí ráno postoupila z rozběhu na 1500 metrů, ale pád v úvodu druhého kola, po němž musela dohnat třicetimetrovou ztrátu, ji musel stát hodně sil.

Ve finále na 5000 metrů se držela v závětří a spoléhala na finiš. Ten ji opět nezklamal. Nestačila jí ani Helen Obiriová z Keni, dvojnásobná mistryně světa a stříbrná z Ria de Janeira. Třetí doběhla Guday Tsegayová, jíž v závěru nepomohla ani rychlost z půlky, na níž startovala na minulých hrách.

Disk ovládla Američanka Valarie Allmanová hned prvním pokusem dlouhým 68,98. Soutěž po dvou sériích přerušil déšť a po návratu do okruhu už šestadvacetiletou vrhačku nikdo nepřehodil. Stříbro získala překvapivě Němka Kristin Prudenzová a bronz mistryně světa z Dauhá Yaimé Pérezová z Kuby. Před pěti lety v Riu de Janeiro neunesla Pérezová tíhu finále a po vyhrané kvalifikaci měla tři neplatné pokusy, to si tentokrát pohlídala.

Chorvatské diskařce Sandře Perkovičové útok na třetí olympijské zlato v řadě nevyšel. Dvojnásobná světová šampionka a pětinásobná mistryně Evropy skončila bez medaile. Už dříve se nechala slyšet, že chce závodit i za tři roky v Paříži i za sedm let v Los Angeles.

Finále:

Muži:

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:08,90, 2. Girma (Et.) 8:10,38, 3. Kigen (Keňa) 8:11,45, 4. Wale 8:14,97, 5. Haileselassie (oba Et.) 8:15,34, 6. Hughes (Kan.) 8:16,03, 7. Miura (Jap.) 8:16,90, 8. Raitanen (Fin.) 8:17,44.

Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 841 (druhý nejdelší pokus 815), 2. Echevarría 841 (809), 3. Massó (oba Kuba) 821, 4. Cáceres (Šp.) 818, 5. Harrison (USA) 815, 6. Hašioka (Jap.) 810, 7. Montler (Švéd.) 808, 8. Randazzo (It.) 799.

Ženy:

5000 m: 1. Hassanová (Niz.) 14:36,79, 2. Obiriová (Keňa) 14:38,36, 3. Tsegayová (Et.) 14:38,87, 4. Tiropová (Keňa) 14:39,62, 5. Tayeová 14:41,24, 6. Teferiová (obě Et.) 14:45,11, 7. Battoclettiová (It.) 14:46,29, 8. Canová (Tur.) 14:46,49.

100 m př. (vítr -0,3 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,37, 2. Harrisonová (USA) 12,52, 3. Tapperová (Jam.) 12,55, 4. Amusanová (Nig.) 12,60, 5. Visserová (Niz.) 12,73, 6. Charltonová (Bah.) 12,74, 7. Cunninghamová (USA) 13,01, 8. Andersonová (Jam.) 13,24.

disk: 1. Allmanová (USA) 68,98, 2. Pudenzová (Něm.) 66,86, 3. Pérezová (Kuba) 65,72, 4. Perkovičová (Chorv.) 65,01, 5. Caová (Portug.) 63,93, 6. Kaurová (Indie) 63,70, 7. Lawrencová (Jam.) 62,12, 8. Steinackerová (Něm.) 62,02.