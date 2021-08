‚Rozpůlené‘ výškařské zlato. ‚Může být klidně deset olympijských vítězů,‘ říká šéf českých rozhodčích

Finále výškařů na olympijských hrách v Tokiu mělo nečekané rozuzlení. Když už se schylovalo ke dramatickému rozeskakování o zlato mezi Gianmarcem Tamberim a Mutazem Issou Baršim, začali se oba radovat. Po dohodě se o zlato rozdělili, což mnohé překvapilo. „Nestává se to často, ale není to nic, co by bylo proti pravidlům nebo proti duchu pravidel,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Jakub Kubálek, předseda komise rozhodčích Českého atletického svazu. Tokio 15:39 2. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ital Gianmarco Tamberi slaví olympijské zlato společně s Katařanem Mutazem Essou Baršimem | Foto: Yohei Osada | Zdroj: Reuters

„Pravidla říkají, že pokud závodníci skočí stejný výkon, tak se přikračuje k dalším pravidlům, která určí pořadí. Pokud trvá shoda i u dalších kritérií a závodníci se rozhodnou dále nepokračovat, tak podle pravidla 26.8.4. obsadí shodné pořadí,“ vysvětlil Jakub Kubálek.

„Pokud je v propozicích, že se rozeskakuje, jako to bylo v Tokiu, tak rozhodčí vyzve závodníky k rozeskakování. Pokud se ale oni mezi sebou dohodnou, že se rozeskakovat nebudou, tak už se dál nic neřeší,“ přidal předseda komise rozhodčích.

Co to znamenalo v praxi tokijského finále? Ital Gianmarco Tamberi i Katařan Mutaz Issa Baršim překonali až do výšky 237 centimetrů všechny laťky na první pokus, měli tedy zcela shodný zápis - a tedy i pomocná kritéria.

Výšku 237 centimetrů přitom překonal i bronzový Bělorus Maksim Nědosekov, ten ale v předchozím průběhu dvakrát zachyboval. Jinak mohli být klidně i tři zlatí medailisté.

„Může nastat i absurdní situace, kdy má deset závodníků stejný výkon i stejný počet neplatných pokusů. Všichni se dohodnou, že bude konec, a všichni jsou tím pádem mistři světa, olympijští vítězové, mistři Evropy a tak dále,“ popisuje Kubálek.

Klidně se tak může stát, že výškaři skočí v závodě na první pokus pouze základní výšku, aby se po vzájemné dohodě udělilo třeba deset zlatých medailí. Na tomhle extrémním příkladu ale lze dokumentovat ještě jedno důležité pravidlo, které do jisté míry podobným „handlům“ brání.

„Kdyby devět z těch deseti závodníků oznámilo, že nechce pokračovat, a jeden ano, tak právě ten jeden by se stal automaticky vítězem,“ upozornil předseda českých rozhodčích s tím, že atleti po oznámení svého stanoviska už nemohou změnit názor.

Podle Kubálka jde o dlouholeté pravidlo, které se jen příliš nevyužívá. „Rozhodně se nestalo nic, co by bylo proti pravidlům nebo proti duchu pravidel. Takhle to je odnepaměti, co já pamatuji,“ řekl.

„Nestává se to často a velmi rád na to upozorňuji třeba během školení rozhodčích. Že jsme to viděli zrovna na olympiádě, je trochu úsměvné. Platí to úplně stejně třeba ve skoku o tyči,“ vysvětlil Kubálek.

