Kvalifikace, olympiáda, mistrovství Evropy. České basketbalisty může čekat nabitá sezona

Olympijské hry jsou odloženy na příští rok, ale jak to bude s kvalifikacemi, se bude ještě nějaký čas řešit. Z českých zástupců v kolektivních sportech to bude zajímat už jen basketbalisty, které by mohl čekat velmi náročný rok. Pokud by se totiž na olympiádu dostali, ani ne měsíc po ní by museli rozehrát mistrovství Evropy v Praze.

„První variantou samozřejmě je, že by se kvalifikace hrála v původním červnovém termínu, ale všichni asi cítíme, že to je velmi nepravděpodobné. Druhou možností je sehrát kvalifikaci před samotnou olympiádou s dostatečným předstihem. Bojím se ale, že to by se nestihlo, protože před olympijskými hrami je spousta dalších událostí,“ vyjmenovával Radiožurnálu varianty manažer mužské reprezentace Michal Šob.

„Třetí možností by bylo olympijskou kvalifikaci přeskočit a postoupily by týmy na základě rankingu,“ dodal.

Pravě poslední varianta by český výběr pravděpodobně automaticky posunula rovnou na olympiádu. Přímý postup by brali i hráči. I bez olympijské kvalifikace a případných her v Tokiu je má čekat nabitý rok.

„Když si představím, že po dlouhé náročné sezoně máme absolvovat kvalifikaci, případně olympiádu a potom ještě evropský šampionát, to by bylo hodně náročné,“ myslí si reprezentační pivot Patrik Auda.

„Mezinárodní basketbalová federace musí najít s Mezinárodním olympijským výborem termín olympijské kvalifikace. Od toho se bude odvíjet i termín Eurobasketu,“ potvrdil generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný fakt, že posunutí olympijské kvalifikace může mít vliv i na zářijové mistrovství Evropy, které bude spolupořádat Česko.