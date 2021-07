Jak olympionici fandí basketbalistům. ‚Naštvali mě, mezi vyššími lidmi se necítím dobře,‘ vtipkuje Dostál

Ostatním reprezentantům budou moci fandit jen u rádia, televize nebo mobilního telefonu. Stejně jako fanoušci nemůžou ani sportovci na jiné st. České olympioniky to může letos v Tokiu mrzet o to víc, že se na hry dostal tým z kolektivního sportu – basketbalisté. Tokio 11:51 18. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kajakář Josef Dostál | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Je to skvělé. Myslím, že to bylo velké překvapení pro všechny. Všichni jsme strašně rádi za to, že to vyšlo. Je fajn, že se tam potkáme,“ reagovala pro Radiožurnál na postup basketbalistů na olympijské hry vodní slalomářka Kateřina Minařík Kudějová.

Když zůstaneme u vody a jen změníme tu tekoucí mezi brankami na rovnou a klidnou, tak jinak mluví rychlostní kanoista Josef Dostál. Ale jak u něj bývá zvykem, neberte ho úplně vážně.

„Patří jim obrovská gratulace za to, že se dostali na olympiádu. Přeju jim to. Na druhou stranu mě to rozčiluje, protože to jsou všichni vysocí chlapi a já se mezi vysokými lidmi necítím dobře. Trochu mě tím naštvali,“ říká kajakář Dostál, který by se svými dvěma metry a třemi centimetry k tomu mezi basketbalisty bez problémů zapadl.

Ohlasy na postup českého týmu na olympijské hry jsou ale pochopitelně pozitivní. Olympijskou kvalifikaci na dálku sledoval a basketbalistům fandil další muž od vody – Jiří Prskavec.

„Jsem z toho úplně nadšený, strašně jsem jim to přál. Myslím, že už na mistrovství světa k tomu byli blízko a bylo vidět, že ten tým šlape. Teď se moc těším, až tam ty dvoumetrové kluky uvidím. Budu se zase cítit podměrečný, ale těším se, až předvedou takové výkony i na olympiádě, protože jim fakt věřím,“ říká vodní slalomář Jiří Prskavec, který sice nebude moci zápasy české basketbalové reprezentace sledovat v Tokiu v hale, ale výsledky si rozhodně nenechá ujít.

V základní skupině bude hrát český tým proti Íránu, Francii a hvězdným Spojeným státům americkým.