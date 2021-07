Beachvolejbalista Perušič měl v Tokiu pozitivní test na koronavirus, může přijít o olympiádu

I přes všechna nutná koronavirová opatření se české olympijské výpravě v Tokiu onemocnění covid-19 nevyhnulo. PCR test v olympijské vesnici i druhý kontrolní vyšly pozitivně beachvolejbalistovi Ondřeji Perušičovi. Společně se spoluhráčem Davidem Schweinerem tak může přijít o premiérový olympijský start. O případu informoval přímo z dějistě her Radiožurnál. Tokio 7:50 19. 7. 2021 (Aktualizováno: 8:24 19. 7. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Perušič | Zdroj: Profimedia

„Ondra je naprosto bez příznaků, v pohodě zdravotně a relativně i psychicky. Pozitivní test mu vyšel při běžné kontrole, která tady probíhá každý den. Pozitivní výsledek odhalila první analýza po příjezdu do olympijské vesnice,“ popsal Radiožurnálu situaci šéf české výpravy Martin Doktor.

Nákaza koronavirem se v Tokiu prokázala u několika sportovců, dohromady se přišlo už na 55 případů Číst článek

Perušič opustil olympijskou vesnici a v izolaci by měl být deset dní. Stále by tak se spoluhráčem Davidem Schweinerem mohli stihnout druhý zápas v základní skupině turnaje, který začíná přesně za týden.

„Kdyby byl negativní po deseti dnech, tak by se mohl vrátit do soutěže. Pravidla jsou tu jiná než obvykle, nejedná se o diskvalifikaci, bylo by to jen nenastoupení do daného zápasu,“ vysvětlil Doktor.

„Byl by to hendikep, ale mohli by nastoupit do dalšího utkání, což by bylo ještě nejlepší řešení. Odevzdali jsme dokumentaci o očkování, že má protilátky, nemá příznaky. Musíme ale vydržet a jít krok po kroku,“ dodal šéf české výpravy.

Perušič je druhým nakaženým členem českého týmu po příletu do dějiště olympiády. Prvním byl už v pátek jeden z členů realizačního týmu.

„V mezích možností jsme okamžitě zpřísnili pravidla ve výpravě, hned po prvním pozitivním případu. Snažíme se, aby byli sportovci co nejméně spolu. Je jasné, že to nejde vždy, ale nosíme roušky, používáme dezinfekci a dodržujeme všechna opatření,“ řekl Doktor.

Naděje stále žije

Turnaj plážových volejbalistů měl pro českou dvojici začít 26. července soubojem s Lotyši Martinšem Plavinšem a Edgarsem Točsem. Druhý zápas ve skupině je pro Perušiče se Schweinerem na programu o tři dny později.

„Teď zkoumáme i možné posunutí zápasů nebo jiné varianty, které by klukům dle pravidel umožnily vstoupit do turnaje později. V tomto ohledu budeme ale moudřejší v dalších hodinách a dnech,“ uvedl Doktor v tiskové zprávě.

„Na výsledek jsme čekali několik hodin. Když se prokázalo, že je také pozitivní, dopravili jsme Ondrovi jeho věci. Organizátoři ho pak odvezli do hotelu, který je určen pro izolování bezpříznakových případů, protože Ondra je v tuto chvíli ze zdravotního pohledu v pořádku. Organizátorům jsme také dodali podklady včetně našeho covid pasu, který shrnuje všechny potřebné informace,“ šéflékař Jiří Neumann.

