Perušič a Schweiner narazí na Hrách na Brazilce, Štochlová s Hermannovou na mistryně světa

Mistři světa beachvolejbalisté Ondřej Perušič, David Schweiner se na olympijském turnaji v Paříži utkají ve skupině i s Brazilci Evandrem a Arthurem, kterým mohou oplatit porážku ze „zlatého" šampionátu loni v Mexiku. Barboře Hermannové s Marií-Sárou Štochlovou los pod Eiffelovou věží přisoudil mimo jiné úřadující mistryně světa Američanky Kelly Chengovou se Sarou Hughesovou. Paříž 20:38 28. června 2024

Perušičovi se Schweinerem patří v olympijském žebříčku páté místo, zlatému medailistovi z MS z roku 2017 Evandrovi s Arthurem osmé. Loni v Tlaxcale s nimi Češi prohráli poslední zápas skupiny ve dvou setech, ale pak se play-off prodrali až ke světovému titulu. Jejich dalšími soupeři na olympiádě ve skupině E budou Rakušané Julian Hörl, Alexander Horst a kanadský pár Samuel Schachter a Daniel Dearing.

Hermannová se Štochlovou se dostaly do Paříže na poslední chvíli. Poté, co si prožily zklamání z finálové porážky na Nations Cupu, jejich přemožitelky z Nizozemska nesplnily národní kritéria a šanci dostaly české beachvolejbalistky. Na OH budou ve skupině C ještě s Němkami Svenjou Müllerovou a Cinjou Tillmannovou a domácím párem Clémence Vieiraová, Aline Chamereauová.

Na písku pod Eiffelovou věží se o olympijské medaile utká 24 dvojic v každé kategorii. Ze šesti čtyřčlenných skupin postoupí vždy dva nejlepší páry a dva ze třech míst. Zbývající čtyři dvojice na 3. příčkách se utkají v předkole o dvě místa v osmifinále.

Hry v Paříži začnou 26. července, turnaj v plážovém volejbalu hned den nato.