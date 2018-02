Běžkyně na lyžích Björgenová je jedno zlato od zápisu do historie, přidat ho může ve středu

Norská běžkyně na lyžích Marit Björgenová se ve středu může stát nejúspěšnější sportovkyní v historii zimních olympijských her. Ačkoliv to původně neplánovala, nakonec byla nominována do týmového sprintu, a pokud zvítězí a získá osmou zlatou medaili a celkově čtrnáctou v kariéře, posune se v historickém pořadí nejúspěšnějších sportovců před krajany Oleho-Einara Björndalena a Björna Dählieho.

