Už jsem toho měl fakt plné zuby, přiznal biatlonista Karlík. Zkušenosti z olympiády chce zúročit dál

Věděl, že bojuje o skvělý výsledek, a snažil se v sobě tyhle myšlenky potlačit. Nakonec se to ale biatlonistovi Mikuláši Karlíkovi nepovedlo, ve vytrvalostním závodě nezvládl psychicky závěrečnou střelbu a bylo po nadějích.

Gratuluji k závodu. Ty tři trestné minuty vás ale asi budou ještě dlouho strašit, že?

Ano, už jsem toho měl fakt plné zuby. Takhle vpředu jsem nikdy nejel, takže vám to trochu stoupne do hlavy, když slyšíte, že jedete do desítky...přemýšlel jsem nad tím a v posledních dvou kolech už to bylo fakt těžký. Snažil jsem se, dal jsem do toho fakt všechno.

Vedl jste se sebou nějaký vnitřní dialog?

Hrozně, pořád dokola jsem si to říkal. Strašně jsem chtěl dát nulu a nechtěl jsem si připouštět, že jedu o dobrý výsledek. Pořád jsem se uklidňoval, abych dělal to, co dělám v tréninku, abych nespěchal, že mám času dost. Musím říct, že jsem to skoro splnil.

Byl to váš nejlepší výsledek sezony, budete odcházet spokojený?

Určitě jo, dlouho jsem na takový výsledek čekal. Na takový průlomový výsledek, od kterého bych se mohl odrazit a konečně to přišlo. Jsem rád, že právě tady na olympiádě a doufám, že to není konec a přijde ještě nějaký lepší.

Jak obtížné bylo zkoncentrovat se po smíšené štafetě, kde jste si odbyl olympijskou premiéru?

Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Byl jsem koncentrovaný a dělal jsem to, co umím. Nebál jsem se toho a přišel docela dobrý výsledek. Když v tom budu pokračovat, tak by to mohlo jít.

Berete smíšenou štafetu a i vytrvalostní závod jako olympijské zkušenosti, které mohou jen pomoci?

Rozhodně. Přesně tak ty závody beru a doufám, že těch zkušeností nasbírám co nejvíce a že je budu moct co nejlépe zúročit.