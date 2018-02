Krčmář, Moravec, Vítková a Davidová. Trenér Rybář oznámil nominaci na úterní smíšenou štafetu

Medailisté Veronika Vítková a Michal Krčmář, dále Ondřej Moravec a premiérově jednadvacetiletá Markéta Davidová pojedou smíšenou štafetu biatlonistů na olympiádě v Pchjongčchangu. Navázat na stříbro ze Soči se pokusí v úterý od 12.15 českého času. Nominaci oznámil šéftrenér Ondřej Rybář po pondělním tréninku. Pchjongčchang 14:41 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéftrenér biatlonistů Ondřej Rybář | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Máme čas do jedenácti hodin dopoledne, čeká nás bezesná noc,“ napínal Rybář nejprve novináře. „Ne, to by bylo zbytečný. Zatím, jak to vypadá, na přihlášce budou Verča, Makule, Ondra a Bimbo, což se asi dalo trochu předpokládat po zdejším vývoji,“ vysvětlil Rybář s tím, že rozjíždět bude Vítková, pak pojedou Davidová, Moravec a finišman Krčmář.

Olympijský rok Ester Ledecké: Jak žije dívka, která uhranula nejen sportovní svět Číst článek

Češi sbírali ve smíšené štafetě velké úspěchy. Před pěti lety začali bronzem na světovém šampionátu doma v Novém Městě na Moravě, na olympiádě v Soči 2014 si dojeli pro stříbro a o rok později slavili titul mistrů světa v Kontiolahti.

„Dlouho byla mix štafeta naše vlajková loď, a když ta disciplína přišla, Češi byli jedni z hlavních favoritů na pódium nebo širší pódium. Poslední dva roky ale už není úplně naší doménou,“ řekl Rybář v předvečer smíšené štafety v Koreji.

Jeho slova potvrzuje fakt, že na posledních dvou MS dojeli Češi šestí a sedmí a na začátku této sezony byli ve Světovém poháru až třináctí.

„Je to tím, že se týmy hrozně srovnaly a každé zaváhání se trestá. Štafety jsou najednou blíž k sobě a je čtrnáct štafet, které se můžou rvát o širší pódium. Náš cíl ale byl vždy bojovat o šestku. Bude to těžké, ale nemyslím, že bychom tu měli slabé závodníky,“ řekl.

„Je úplně jedno, jestli máš tři bohy, potřebujeme čtyři stabilní střelce. Co nejmíň dobíjet a pak můžeme pomýšlet na dobré výsledky. Je to olympiáda, je to víc vyhrocené, lidi jsou víc nervózní, takže myslím, že je možné cokoliv. Závod je otevřený, ale musí se to sejít všem čtyřem,“ konstatoval Moravec.

Premiéra pro Davidovou

Proč dopoval? kroutí hlavou curleři nad odhaleným hříšníkem Krušelnickým Číst článek

Moravec byl členem všech medailových smíšených štafet stejně jako Vítková. „Jaká bude teď? To se zeptejte po závodě kolem půl desáté," smála se Vítková, bronzová z úvodního sprintu na korejských hrách, a ujistila, že její záda jsou lepší. „Půjdu do závodu s čistou hlavou. Jsem tady spokojená a chci pomoci týmu," uvedla.

Na druhém úseku si premiéru ve smíšené štafetě odbude Davidová, která si účast vyjela výsledky na olympiádě a dostala přednost před Evou Puskarčíkovou. „Nebyl to úplně oříšek. Makuli (Davidové) to tady běhá i střílí, byla tu z našich druhá nejrychlejší a štafetu stavíme tak, aby byla co největší šance,“ vysvětlil Rybář.

Davidová letos získávala ostruhy ve štafetě žen Světového poháru. „Nemyslím, že by štafetu úplně zkazila. Je to informace, která je pro nás trenéry důležitá, je pak jednodušší takového závodníka nominovat,“ podotkl šéftrenér.

Závěrečný úsek pojede sedmadvacetiletý Krčmář. „Myslím, že ať vezmu smíšenou nebo chlapskou štafetu, nejsme bez šance na hezké umístění,“ věřil překvapivý stříbrný medailista ze sprintu a doplnil: „Věřím, že síly ještě vyškrábnu.“

K favoritům budou patřit smíšené štafety Německa, Norska, Francie, Itálie či Švédska, ale například na SP v Östersundu skončili čtvrtí Slováci.