Pátá rána měla být odložená, asi dostanu világoš, lituje Krčmář chyby na poslední střelbě

K obhajobě stříbra bylo daleko, ale i tak má za sebou biatlonista Michal Krčmář povedený olympijský sprint. Skončil šestnáctý a o elitní desítku se připravil jen minutím posledního terče. „Hlavně jsem to byl v tom závodě já, dělal jsem, co jsem měl. Prostě jsem závodil a nebylo tam nic ustrašeného," říká Krčmář v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Peking 14:22 12. února 2022

Bylo to mnohem lepší výkon než v individuálním závodě. Jak jste spokojený?

O dost lepší výkon, hlavně jsem to byl v tom závodě já, dělal jsem, co jsem měl. Prostě jsem závodil a nebylo tam nic ustrašeného. Z tohohle hlediska u mě panuje spokojenost.

Startoval jste do závodu s číslem 36 stejně jako před čtyřmi lety v Pchjongčchangu, kde jste vybojoval stříbro. Věděl jste o té souvislosti?

Věděl. Člověk vidí spoustu fotek z Pchjongčchangu, takže se mi to číslo vrylo do hlavy. První, kdo mi to připomínal, byl Roman Dostál. I tím, že jsem o tom mluvil, jsem setřásl nervozitu a dnes mi už bylo víceméně jedno, jaké číslo oblékám.

Od her v Koreji uplynulo už hodně času, myslel jste přesto na to, že jdete do sprintu jako obhájce stříbra v této disciplíně?

Vůbec ne. I tím, jak už je to dlouho a jak tu byl první závod individuál, tak mi to už vůbec nenaskakovalo. Byl to prostě nový čistý závod, na který jsem myslel, abych ho udělal dobře. Takže tahle myšlenka už poslední dny nepřicházela.

Na střelnici jsem se díval na vaši druhou položku a přišlo mi, že jste střílel hodně rychle. Bylo to takhle v plánu?

Neříkám, že to bylo úplně v plánu, ale chtěl jsem ji udělat tak, jak jsem se na ni cítil. A když jsem přijel, tak jsem se cítil tak, že ji tam můžu takhle pustit. Pátá rána už byla extrém, ta měla být odložená, ale stalo se. Už to nevrátím a je to taková malá kaňka.

Ta poslední rána šla vedle. Bylo to zapříčiněno právě tou rychlostí?

Bylo. Nechal jsem se strhnou tou rychlostí a už jsem ji nedokázal nachystat na spoušti. Ta rána byla myslím hodně daleká. Ještě za ni asi dostanu od trenéra docela világoš.

Na trati jste se cítil lépe než v individuálu?

Dá se říct, že jo, i když to, co bych od sebe očekával, to úplně není. Dá se s tím závodit, jdou s tím dělat kvalitní výsledky, ale že bych řekl, že se mi tu jezdí nejlíp z celé sezony, tak to ne.

Jaká je to výchozí pozice do stíhacího závodu?

Myslím, že relativně slušná. Nekoukal jsem na rozdíly, jaké tam budou, ale pokud má zítra sněžit, být mráz a možná nějaký vítr, mohlo by to být zajímavé. Půjdeme do toho.