Byla to moje chyba. Rozhodují detaily, holky byly lepší, litovala Davidová závěrečné nevydařené rány

Biatlonistka Markéta Davidová přišla poslední ránou o medaili z vytrvalostního závodu na olympijských hrách. Mistryně světa z této disciplíny skončila v Pekingu šestá, na vítěznou Němku Denise Hermannovou ztratila 31 vteřin. S českou reprezentantkou mluvil po závodě reportér Jakub Marek. Peking 14:05 7. února 2022

Cítila jste při poslední ráně nějaký větší tlak?

Nemyslím si, byla to prostě moje chyba. Nebylo to tím, že bych chtěla dát za každou cenu nulu.

S Markétou Davidovou mluvil po závodě reportér Jakub Marek

Cítíte teď spíš zklamání, že jste přišla o medaili, nebo útěchu, že to bude váš nejlepší olympijský výsledek?

Kdyby to bylo na normálním Světovém poháru, tak taková otázka ani nenastane. Takže jsem spokojená. Bohužel, na medaili to chtělo dát čtyři nuly, což už se mi letos povedlo. Je to tak, jak to je, rozhodují detaily a holky byly lepší.

Předchozí položky byly v rytmu, cítila jste se dobře?

Ano, při střelbě jsem se cítila dobře. I na poslední položce, bohužel ta jedna rána odešla nahoru.

Na trati to také nebylo špatné, bylo to něco úplně jiného než při smíšené štafetě.

Bylo to lepší, ale ještě to nebylo ono. Musíme to v týmu ještě probrat a nějak to vylepšit. Neříkám, že by bylo lepší to namazat do dalšího závodu úplně jinak, ale nebylo to ono, na co jsem zvyklá.

Na tváři máte tejpy s českými vlaječkami, počasí je tu znovu velmi mrazivé. Jaké byly dnes podmínky při závodě?

Bylo to lepší, ale teď už zase fakt přituhuje. Člověk dělá, co může, aby mu nebyla zima.