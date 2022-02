Krčmář medaili neobhájil, ve sprintu skončil šestnáctý. Druhé zlato z Pekingu bere Johannes Bö

Biatlonista Michal Krčmář minul při obhajobě olympijského stříbra ve sprintu poslední ránu a skončil na hrách v Pekingu šestnáctý. Zlato získal norský favorit Johannes Thingnes Bö, na něhož Krčmář ztratil minutu a 22 sekund. Mikuláš Karlík při střelbě ve stoje netrefil tři terče a po nadějném průběhu dojel osmadvacátý. Peking 11:42 12. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Johannes Thingnes Bö z Norska | Foto: KIM HONG-JI | Zdroj: Reuters

Trojnásobný vítěz Světového poháru Bö vybojoval druhé individuální zlato z olympiád a druhé v Pekingu po smíšené štafetě, navíc byl v Číně třetí ve vytrvalostním závodu. Dohromady má šest olympijských medailí.

Druhý skončil se ztrátou 25,5 sekundy Quentin Fillon Maillet z Francie, bronz bral Johannesův starší bratr Tarjei.

Jednatřicetiletý Krčmář zajel druhý nejlepší sprint v sezoně a dál bojuje o účast v závěrečném závodě s hromadným startem. Jakub Štvrtecký obsadil 58. místo těsně před Adamem Václavíkem, jenž přiletěl na hry se zpožděním po pozitivním testu na covid-19.

Biatlon:

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 24:00,4 (1 trest. okruh), 2. Fillon Maillet (Fr.) -25,5 (1), 3. T. Bö (Nor.) -38,9 (1), 4. Cvetkov (Rus.) -40,6 (0), 5. Samuelsson -52,0 (1), 6. Ponsiluoma (oba Švéd.) -53,7 (2), 7. Laegreid (Nor.) -1:02,3 (2), 8. Doll (Něm.) -1:05,0 (1), 9. Jacquelin (Fr.) -1:05,9 (2), 10. Smolski (Běl.) -1:12,5 (1), ...16. Krčmář -1:22,0 (1), 28. Karlík -1:48,4 (3), 58. Štvrtecký -2:47,9 (3), 59. Václavík (všichni ČR) -2:49,8 (3).