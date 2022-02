Biatlonistky skončily osmé, skvělou stíhací jízdu předvedla Davidová. Zlato ve štafetě slaví Švédky

České biatlonistky dokončily štafetový závod na zimních olympijských hrách v Pekingu na osmé pozici. Velký podíl na tom měla po skvělém výkonu Markéta Davidová. Po stříbru z minulé olympiády braly tentokrát zlato závodnice Švédska. Na začátku závodu odstoupila ze závodu reprezentace Švýcarska, Irene Cadurischová totiž zkolabovala. Peking 10:22 16. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Markéta Davidová podala ve štafetě parádní výkon | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Bezmoc, beznaděj.“ Tak hodnotil úterní mužskou štafetu trenér biatlonistů Ondřej Rybář pro Radiožurnál.

Českým fanouškům se to snažila o den později vynahradit ženská čtveřice Eva Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová.

První jmenovaná začala skvěle. Čistý štít jí pošpinila až druhá střelba. Bronzová medailistka z mistrovství světa v Anterselvě 2020 jednou chybovala, ale potřebovala dvě opravy.

„Moc mě mrzí poslední rána vestoje, už jsem byla na půli cesty pryč. Na trati to bylo bohužel trápení,“ zhodnotila pro ČT Sport Puskarčíková.

Parádní stíhací jízda Davidové

Davidové tak předávala štafetu s téměř minutovou ztrátou. A tak začala parádní stíhací jízda rodačky z Jablonce nad Nisou.

Netrefila jednou, po dobytí ale nezaváhala a na lyžích svištěla mnohem rychleji než její kolegyně. Vyšvihla českou reprezentaci o jedenáct příček výš na páté místo.

„Mrzí mě jedna rána vestoje, zase to byla ta moje rána nahoru. Jinak jsem spokojená, střelba byla zase pomalejší, ale na trati jsem se snažila jet, co to šlo. Ty síly už moc nejsou, fakt je to tady těžké. Ale měla jsem fajn lyže, ty mě dneska podržely,“ pochvalovala si Davidová, závodnice se třetím nejlepším časem.

Pozici se snažila držet Jislová, která musela napravit jednu minelu. Na lyžích ale výkonem za soupeřkami zaostala, česká štafeta klesla a po třetí předávce jela sedmá v pořadí.

Ještě hlouběji spadla česká čtveřice na posledním úseků poté, co Charvátová na poslední položce netrefila čtyřikrát jeden terč a musela na trestné kolo. V cíli tak Češkám patřilo celkové osmé místo.

Švédské zlato a Švýcarský kolaps

Jak to vypadalo na špici? Dlouho se v čele střídaly výběry Itálie a Ruska. Před poslední fází je ale předběhly Švédky, za které finišovala Elvira Öbergová.

Na poslední střelbě sice jednou zaváhala, vzápětí se ale opravila a mířila za zlatem, kterým vylepšila švédské stříbro z her v jihokorejském Pchjongčchangu.

Nedohnaly ji ani druhé Rusky, ani bronzové Němky. Následovaly štafety Norska, Itálie, Francie a těsně před českým týmem dorazily do cíle Ukrajinky.

Na začátku odstoupila ze závodu reprezentace Švýcarska, Irene Cadurischová totiž zkolabovala. Trať opouštěla na nosítkách v péči lékařů.

Kolabující Švýcarka Irene Cadurischová při štafetovém závodě žen na olympijských hrách v Pekingu | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Nevím přesně, co se jí stalo, jenom jsem viděla, jak měla nohy nahoře,“ popsala po dojezdu Davidová.