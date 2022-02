Trenér biatlonistů Rybář po štafetě: Bezmoc, beznaděj. Takhle špatný závod jsem nezažil

Čeští biatlonisté v olympijské štafetě ani nedojeli do cíle. Kvarteto Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík, Adam Václavík a Michal Krčmář skončilo v Pekingu na 19. místě. Přesnější by bylo mluvit jen o trojici, finišman Krčmář se totiž do závodu nedostal. Poté, co Štvrtecký a Václavík museli každý na dvě trestná kola, byli Češi staženi kvůli předjetí o kolo. Český kouč Ondřej Rybář v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že v závodě bylo všechno špatně. Peking 13:26 15. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Švrtecký | Foto: Kim Hong-Ji | Zdroj: Reuters

Po vytrvalostním závodě jste mluvil o frustraci vzhledem ke špatné střelbě vašich svěřenců. Tak jaká slova byste použil tentokrát?

Bezmoc, beznaděj, protože když vidíte ležet závodníka na ležce, kde všechny štafety odjíždí, on se přehrabuje v nábojích, protože mu tam vypadne, pak ještě dobíjí, rány jsou daleko... Dneska ten závod byl absolutně špatný.

Ano, začalo to už na zmiňované první položce Jakuba Švrteckého...

Tam to začalo a taky skončilo. Pro nás ta štafeta tam skončila. Takhle špatný závod jsem nezažil. A jak tam Adam přidal ještě dvě kola, tak bylo všechno hotovo a vymalováno. Ale pro nás bylo vymalováno už po první ležce. Jestli pak jste 17. nebo 19., jestli vás stáhnou na 20. místě, to je jedno. Závod byl tak špatný, že z toho člověk může být jen zklamaný.

Není přece jen to stažení o kolo vrchol potupy?

Ten, kdo závodí, nemůže brát závod a prohru jako potupu. Proti tomuhle bych se ohradil. Určitě to je ta horší varianta, než že dojedete do cíle. Ale na druhou stranu, pokud bychom se utěšovali tím, že jsme byli 17., tak je to úplně o ničem. Nevím a nezažíval jsem za celou dobu, kterou u týmu jsem, že bych byl spokojený se 17., se 16. místem a nebylo by útěchou, že bychom dojeli třeba 12. Takže za mě je to jedno, tohle byl jen vrchol, a myslím si, že je to víc než vztyčený prst pro to, abychom v tomhle udělali nějaké opatření.

Jaká můžou být?

Že začneme normálně závodit a nebudeme podělaní na střelnici. To je úplně jednoduchá odpověď.

Asi těžko se hledají nějaká pozitiva, přesto běh Mikuláše Karlíka byl druhý nejrychlejší...

Není tam žádné pozitivum. Je tam dneska všechno špatně a běh Mikuláše Karlíka je mi dneska úplně jedno, protože štafeta byla tak špatná, že tam měl pět dobíjení a je to k ničemu. Tohle je týmový závod a tam rozhoduje výsledek v cíli čtyř účastníků. Měli jsme jen tři na trati.