Biatlonisty překvapila dlouhá dopingová kontrola. 'Ten proces byl hodně nestandardní,' říká Moravec

Čeští biatlonisté zůstávají v dějišti olympijských her co do časového posunu stále v Kazachstánu, kde před pár dny absolvovali soustředění. Měnit to nechtějí, už proto, že závody v Pchjongčchangu mají start v poměrně pozdních hodinách. O to nepříjemnější byl budíček, který jim připravili dopingoví komisaři. Pchjongčchang 11:23 9. února 2018

Česká biatlonová výprava stále jakoby žila v jiném časovém pásmu, adaptace na korejský čas by prý neměla smysl.

Na snídani se tak chodí před polednem, obědvá se ve chvíli, kdy už ostatní myslí na večeři a večeří v momentě, kdy už pomalu jídelna zavírá. A pak teprve spát, třeba ve dvě, ve tři ráno zdejšího času. A takový budíček v podání dopingových komisařů kolem půl sedmé ráno mírně řečeno nepotěší.

Ondřej Moravec to bral s nadhledem, i když na kontrolu odcházel v 6.50 ráno. „V sedm fakt nevstávám, normálně vstávám tak ve tři čtvrtě na deset. Ale spíš byl slušně řečeno hodně nestandardní ten proces, co pak následoval,“ popisoval Radiožurnálu neplánovaný budíček.

Horší než samotné vstávání bylo totiž samotné odevzdávání vzorku. Začátek kolem sedmé, konec až po více než dvou hodinách.

Podle Ondřeje Moravce zřejmě některé z biatlonistek nedokázaly odevzdat požadovaný vzorek dost rychle a dvě z pěti odběrových místností tak de facto vyřadily z provozu, nikdo do nich nesměl. A všechno se protahovalo. Ondřej Moravec z toho nechtěl dělat velkou vědu, dopingové kontroly bere jako součást života sportovce, ale stejně kroutil hlavou.

„Vzhledem k tomu, co se děje ve sportu, jsem pro to testovat a brát to fakt tvrdě. Ale systémem, který funguje, a tohle určitě nebyl ten případ. Nic horšího jsem možná nezažil,“ říkal.

Vzhůru byli i ti, kteří na doping nešli. Přes tenké stěny apartmánů je slyšet úplně všechno, podle Michala Šlesingra je evidentní, že se dispozice bytu po Hrách změní.

„Jsou tam takové falešné příčky udělané teď pro olympiádu, které pak půjdou pryč, a budou to pak asi pěkné byty,“ říkal.

Mezi těmi, kteří byli vzhůru, i když na doping nemuseli, byla i Veronika Vítková. V apartmánu totiž je s Markétou Davidovou, která byla na testy vybraná. Veroniku Vítkovou vytrhl ze spánku příchod kontroly zhruba v polovině pomyslné „noci".

„Není úplně příjemné, když člověk jde ve dvě spát, chce spát do jedenácti a v sedm ho vzbudí dopingovka. Ale hlavně to je zdlouhavé, protože odešla v sedm hodin a vrátila se ve čtvrt na deset,“ říkala Vítková.

Dá se čekat, že se podobné akce dopingových komisařů budou opakovat. Biatlonisty to ale prý nerozhodí.