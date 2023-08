Dřív jsem hrála fotbal, ale nejsem moc týmový hráč. BMX je to pravé pro mě, říká Miculyčová

V roce 2022 mistryně Evropy, v roce 2023 znovu mistryně Evropy. Iveta Miculyčová dělá kousky, které drtivá většina lidí nedokáže rozlišit. Neví, jak se jmenují, ani jak je česká reprezentantka předvádí, ale je možné, že pojmy jako backflip nebo barspin budou po příštích letních olympijských hrách známé tak, jako se kdysi stalo trojné salto s pěti vruty akrobatického lyžaře Aleše Valenty.

Královna české cyklistiky

„Triků je spousta, ale prozradím, že bych se chtěla naučit flair, což je vlastně salto vzad s otočením o 180 stupňů,“ vysvětluje sedmnáctiletá akrobatická cyklistka.

Ironií je, že na BMX kole začala jezdit relativně nedávno. Do patnácti let totiž byla fotbalistkou, hrála za Hradec Králové a patřila dokonce do národního týmu ve své věkové kategorii.

„Myslím si, že nejsem úplně týmový hráč, hlavně jsem hrála v útoku, takže jsem vždycky vzala balón a běžela dopředu sama. Takže si myslím, že fotbal nebylo úplně to, co bych vyhledávala. Hledala jsem adrenalin a samostatný sport, BMX je určitě pro mě.“

Za poslední rok se zlepšila výrazně. Kromě dvou titulů evropské šampionky získala i bronz na mistrovství světa a korunu pro Královnu české cyklistiky.

Sport i škola

„Nečekala jsem to, byla jsem dost zaskočená a byl to úžasný pocit,“ říká Iveta Miculyčová. Je sebevědomá, ale ne namyšlená. Mluví stručně, ale jasně. Na Krále cyklistiky to bylo třeba i proto, že se v 17 letech stále snaží k plnému tréninku stíhat i výuku.

„Se školou to kloubím zatím dobře. Mám individuální plán, kde mám odlehčenou výuku. Když chybím, tak jsou mi posílané materiály a s učiteli se zvlášť dohodneme, jakou písemku kdy budu psát. Studuji požární ochranu na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích.“

Tréninky v Holandsku i Berlíně

Poslední dobou trávila mimo školu čím dál více času. Nejen kvůli závodům, ale i přípravám. Před třemi týdny jela světový pohár ve Francii a skončila třináctá. Nové typy překážek ji tam překvapily.

„Teď jsem přijela z Holandska, kde jsem trénovala v hale, a odjíždím trénovat do Berlína, do dalšího parku. Tam mám skvělé tréninkové podmínky a překážky, které potřebuju.“

Času na přípravu teď moc nemá, protože příští týden ji čeká mistrovství světa ve Skotsku, největší akce tohoto roku. „Chtěla bych aspoň obhájit bronz z minulého roku, nicméně když to nevyjde, tak se nic nestane.“

Světovým šampionátem začne svůj olympijský rok, tedy období, které ideálně skončí její účastí pod pěti kruhy.

„Zatím mám nepřímý postup z mistrovství světa minulého roku, nicméně doufám, že si vyjedu i přímý postup. Potřebovala bych získat první nebo druhou medaili teď na mistrovství světa, anebo se nominovat na kvalifikační závody,“ vysvětluje sedmnáctiletá akrobatická cyklistka jednu z několika možností, jak si definitivně může zajistit místo v Paříži 2024.