‚Bojuji s démony.‘ Bilesová otevřeně promluvila o duševním zdraví, vysloužila si výtky i pochvaly

Ve čtyřiadvaceti letech přijela Simone Bilesová na olympijské hry do Tokia s nálepkou nejlepší gymnastky všech dob. Chtěla zaútočit na pět zlatých, čímž by překonala českou hvězdu šedesátých let Věru Čáslavskou a její tehdejší ruskou soupeřku Larisu Latyninovou – obě na jedněch hrách vyhrály čtyřikrát.

Gymnastka Bilesová zlato z víceboje neobhájí, jako důvod uvedla obavy o své duševní zdraví Číst článek

Jenže Tokio se pro Bilesovou stalo hrami naplněnými démony. Temnými pochybnostmi v její hlavě. „Bojuji s nimi. Ale musím svou pýchu odložit. A udělat to pro tým. A pro svoje zdraví,“ vysvětlovala Bilesová zmateným novinářům důvody šokujícího kroku.

Chtěla obhájit zlato ve víceboji, což se naposledy podařilo právě Čáslavské v roce 1968.

Jenže po neúspěšném přeskoku, kde udělala ve vzduchu o obrat méně a jen tak tak, že dopadla na nohy, v soutěži družstev Bilesová v úterý vzdala – americký tým bez ní získal stříbro. A žena, která v minulosti předváděla tak obtížné prvky, že rozhodčí nevěděli, jak je známkovat, nenastoupila ani do čtvrtečního víceboje.

Zbabělost? Odvaha?

Bilesová tak udělala v historii sportu ojedinělé gesto. Odstoupila z vrcholné soutěže a jako důvod uvedla ztrátu sebedůvěry. Takovou příčinu dříve sportovci pečlivě tajili a raději se vymluvili na fyzické zranění. „Musela jsem to udělat kvůli svému duševnímu zdraví,“ řekla Bilesová, která své reprezentační kolegyně během soutěže povzbuzovala.

Pak si přečetla poznámky o zbabělosti. A přečetla si – a vyslechla – i chválu za odvahu.

Konec kvůli duševnímu zdraví se děje dlouhodobě, až nyní se to dozvídá veřejnost, říká sportovní psycholog Číst článek

Protože zatímco jedni jí tleskají a hovoří o tom, že projevila lidskost a upozornila na palčivý problém tvrdého světa profesionálních sportovců, kde je kladený ohromný důraz na neustálý výkon, jiní se podivují: vždyť podobnému tlaku čelí dnes a denně desítky dalších sportovců a nehroutí se.

„Nevěřím si tolik jako dřív. Chtěla bych závodit pro sebe, ale příliš se obávám toho, co řeknou ostatní. Nevím, jestli je to věkem,“ potlačovala slzy Bilesová, která si vyslechla i výtky, že nechala své americké kolegyně na holičkách.

Vážné zranění

Jenže gymnastika, podobně jako třeba sjezdové lyžování na zimních hrách, patří k nebezpečným sportům. Pokud si nedůvěřuje běžec nebo tenista, tak prostě předvede horší výkon nebo zkazí údery. Pokud si přestane věřit gymnasta, který metá vícenásobná salta, riskuje při nezdaru vážné zranění. „Gymnastika vyžaduje maximální, milimetrové soustředění,“ citovala agentura Reuters Roberta Andrewse, psychologa, který s Bilesovou spolupracoval v období kolem olympijských her v Riu de Janeiru v roce 2016, kde získala čtyři zlaté medaile.

Gymnastka Simone Bilesová odchází ze zdravotnického centra pro atlety na tokijské olympiádě | Foto: Dylan Martinez | Zdroj: Reuters

Bilesová prožila krušné dětství, matka se o ní a její tři sourozence nedokázala postarat, a tak děti skončily v pěstounské péči. Po pár letech ji dostal do péče dědeček a Bilesová se vrhla na gymnastiku, pro kterou měla mimořádný talent. Vypracovala se na pozici nejlepší gymnastky světa, má nejvíce zlatých medailí ze světových šampionátů. Ale také zažila sexuální obtěžování reprezentačního trenéra Larryho Nassara, který byl v roce 2017 odsouzen na doživotí.

Před olympijskými hrami Bilesová hovořila o tom, že dochází na terapie a že užívá léky. V Tokiu mluvila o tom, že se cítí nejistá a bezradná. V USA patří Bilesová mezi nejvlivnější sportovkyně. Je vzorem pro mnoho mladých Američanek.

Vrátí se?

Krok Bilesové vzbudil celosvětový ohlas, řada vrcholových sportovců se v návaznosti přiznala k různým psychickým potížím. Reprezentační kolegyně vyjádřily Bilesové maximální podporu. Po celém světě zaplavily média úvahy psychologů o tom, čemu čelí současní elitní sportovci.

V tuto chvíli není jasné, jestli bude Bilesová na olympijských hrách ještě cvičit. V sobotu se čtyřnásobná šampionka z Ria de Janeira vzdala dalších dvou finálových startů na jednotlivých nářadích. O její účasti v pondělním finále v prostných a v úterý na kladině se teprve rozhodne na základě aktuálního stavu.

Vlastně není jasné, jestli bude vůbec ještě někdy cvičit. „Měla jsem dojem, že gymnastiku už nedělám pro sebe, ale pro jiné. A to mi trhá srdce.“