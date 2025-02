Bormio, Anterselva nebo Livigno. Olympioniky v roce 2026 čekají známá sportoviště

Přesně za rok budou v plném proudu Zimní olympijské hry 2026. Od předchozích vrcholných akcích pod pěti kruhy se budou lišit v tom, že nebudou mít jediné pořadatelské město. Sportoviště budou rozesetá po velké části severní Itálie. Seriál Radiožurnálu Sport Praha 21:16 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zimní olympijské hry v roce 2026 bude hostit Itálie | Foto: Jeff Roberson | Zdroj: ČTK / AP

Když předseda mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach v roce 2019 oznamoval, že pořadatelem zimních her v roce 2026 budou italská města Milán a Cortina d'Ampezzo, šlo okamžitě o historicky důležitý okamžik. Všechny předchozí olympijské hry dosud oficiálně patřily jednomu městu, i když třeba nehostilo úplně všechny disciplíny.

Poslechněte si, jaká sportoviště budou hostit Zimní olympijské hry v roce 2026

Příští rok ale bude hostit soutěže takřka celá severní Itálie, sportoviště jsou rozprostřená na ploše víc než dvaadvaceti tisíc kilometrů čtverečních, což je oblast velká, jako když spojíte Středočeský a Jihočeský kraj.

Důvod tohoto kroku je zřejmý, závody budou hostit už funkční areály a pořádání her tak bude levnější a ohleduplnější k životnímu prostředí. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval tak před šesti lety rozhodnutí o novém formátu her uvítal. „Bylo neuvěřitelné, když se ukazovalo, kolik Světových pohárů, mistrovství světa a velkých závodů se odehrávalo v Itálii v posledních deseti letech. Tato místa nemají téměř konkurenci,“ říká Kejval.

Známá sportoviště

Pro samotné sportovce ale přijdou olympijské hry o část svého kouzla právě tím, že se vydají do míst, která už dobře znají. Alpské lyžaře přivítá Bormio, snowboardisté se představí v Livignu a třeba biatlonisté v dobře známé Anterselvě.

To mrzí českou reprezentantku Lucii Charvátovou. „Možná to dostane punc trochu lepšího Světového poháru nebo mistrovství světa. Do olympijské atmosféry to ale bude mít daleko,“ štve biatlonistku.

Podobně rozprostřené olympijské hry sice budou novinkou, ale i v minulosti se stávalo, že některá sportoviště byla daleko od hlavního centra. Při loňských hrách v Paříži například surfaři závodili až na Tahiti, což byl ale extrém.

Mimo hlavní dění se ale ocitli třeba sportovní střelci, kteří závodili ve městě Châteauroux zhruba dvě stě kilometrů od Paříže. Například pistolář Matěj Rampula si tak olympijský debut tolik neužil. „V Châteauroux není tak dobrá atmosféra a není tolik vidět, že je tady olympiáda,“ říkal tehdy.

Prioritou doprava

Z pohledu organizátorů je pochopitelně velká výzva propojit všechna hostitelská místa dopravně. Například v blízkosti Cortiny ani není žádné velké letiště.

„Doprava je vždy jednou z nejkritičtějších složek organizace tak obrovské multisportovní akce. Je to noční můra, ale my jsme do této velké výzvy nešli s tím, že to bude jednoduché. Základem bude veřejná doprava, využijeme i železnici a uděláme maximum pro to, aby se lidé snadno dostali na sportoviště,“ slibuje šéf organizačního výboru Zimních olympijských her 2026 Andrea Varnier.

Že v Itálii nepůjde o jednorázový experiment pak ukázala loňská volba pořadatele dalších olympijských her v roce 2030. Ty dokonce nebude oficiálně hostit žádné město nebo města, ale celá oblast Francouzských Alp.