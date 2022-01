V Tallinnu Březinu přibrzdil problém s bruslí, úspěch z volné jízdy by rád zopakoval i na olympiádě

Nejlepší český krasobruslař posledních let Michal Březina startoval na zimních olympijských hrách poprvé už ve Vancouveru v roce 2010. Fakt, že se může neustále porovnávat s těmi nejlepšími, dokázal na nedávném mistrovství Evropy v estonském Tallinnu, na kterém se po vydařené volné jízdě posunul z patnácté pozice až do elitní desítky. Praha 19:35 28. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Březina | Zdroj: Reuters

„Nakonec jsem se ve volné jízdě rozhodl jet bez čtverného salchowa. Po návratu jsem navíc zjistil, že jsem si zřejmě při cestě na mistrovství Evropy ohnul trochu nůž,“ popisoval Michal Březina ve vysílání Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Krasobruslař Michal Březina se chystá na svou poslední olympiádu. Více v příspěvku Miroslava Lence

Problém s bruslí tak nakonec stál za tím, že na evropském šampionátu nezařadil jako jediný z elitních závodníků čtverný skok, který už v rejstříku světových skokanů chybět prostě a jednoduše nesmí. A na co se v období mezi mistrovstvím Evropy a odletem do Pekingu nejvíc zaměřoval?

„Připravit toho čtveráka, zase ho dostat do formy. Tam, kde byl před mistrovstvím Evropy. V tréninku všechno funguje, od té doby, co jsem si brusle spravil, jsem v tréninku projížděl čisté programy.“

V posledním období navíc Březina spolupracuje s mentálním koučem, který mu pomáhá, aby často bezchybné jízdy v tréninku zopakoval i pod tlakem vrcholných mezinárodních akcí.

„Když jsem byl mladší, tak jsem se vždycky rozčílil, když se mi něco nedařilo. Teď do toho jdu přes hlavu, ne přes emoce, a uvědomím si snáz chybu,“ vysvětlil Březina.

„Na své poslední olympiádě bych hlavně chtěl, abych předvedl to, co jsem natrénoval. Když se mi povedou oba programy na olympiádě podobně jako volná jízda na mistrovství Evropy, tak budu spokojený. A výsledek se pak dostaví,“ dodal nejlepší český krasobruslař, který na mezinárodní scéně závodí už 15 let.

