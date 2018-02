'Budu pomáhat všude, kde se dá.' Bývalý skikrosař Kraus je na olympiádě v nové roli

„Jedu na první olympiádu, kde nejsem závodník. Je to docela zajímavá poloha. Budu asi hodně nervózní při závodech, ale teď jsem klidný na rozdíl od toho, kdy jsem byl závodník a byl jsem hodně nervózní týdny předtím a pak při závodě to nebylo vůbec. Takže se těším,“ říká Kraus.

Profesionální kariéru ukončil Tomáš Kraus před dvěma lety. Na své třetí olympiádě se v dějišti Her prochází bez myšlenek na co nejlepší výkon a novou roli si celkem užívá. Stihne návštěvu většiny sportovišť, a taky se podívá i do jiného než jen lyžařského zázemí.

„Budu trochu pomáhat všude, kde se dá, to znamená i v zázemí i sportovcům. Mám vstupy všude, takže budu moct pomáhat na místě, kde bude potřeba," říká bývalý mistr světa.

„Olympiáda je jednou za čtyři roky a myslím, že v každém, kdo vrcholově sportoval, zůstane taková vyhrocenost. Když závodí Češi, je to samozřejmě vyhrocené,“ popisuje Kraus.

A nejvíce vyhrocené to bude mít Tomáš Kraus při sledování snowboardcrossařky Evy Samkové. Je totiž její manažer. Na závod obhájkyně olympijského zlata si ale ještě pár dní počká, a to přesně do 16. února