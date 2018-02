Čekala jsem trošku lepší umístění, uznala Petra Nováková, potěšil ji až bruslařský úsek

V cíli olympijského skiatlonu z toho je 28. místo. Jak hodnotný výsledek to je?

Je to půl na půl. Dobré je, že jsem dokázala vůlí překonat klasiku, kde mi nejely lyže, ale ne kvůli servisu. Zdálo se mi, že zase získávám mezery. Po tom, jak jsem se vyčerpala na klasice, to byly hodně těžké okamžiky. Ale jakmile jsem přezula lyže, dokázala jsem vyhrabat zbytek zásob a jelo se mi dobře.

Jsem ráda, že jsem závod dokončila, byť na 28. místě. Čekala jsem trošku lepší umístění, ale je jedno moje vítězství je, že jsem dokázala vydržet klasiku.

Velmi brzy se oddělila asi 20členná skupinka, takže se vůbec netaktizovalo?

Nedokážu to posoudit, mezeru jsem získala hned od startovní čáry, takže nevím, jak se jelo vpředu. Ale určitě se nejelo na pohodu.

Co dnes bylo jinak? Výsledky před OH dávaly naději, že by to mohlo vyjít do první dvacítky.

Možná to bylo tím, že jsme tři týdny nezávodily, musím se dostat do závodního módu. Možná tím, že mě zase na klasice zklamaly lyže. Ale nebylo to servisem, asi to jsou špatné lyže. Asi ta konstrukce je špatná.

Máte v zásobě nějaké jiné?

Snad nějaké budou.

Jak se naladíte na další závody?

Zítra mám volno a regeneraci. Hodně se těším na desítku bruslením, protože dneska, byť to byl rozporuplný závod, tak na bruslařské části jsem se dokázala rozjet, sjet skupinu, dojet v ní první, dokázala jsem tam taktizovat, to je pro mě plus.