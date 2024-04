‚Centrum, které vydrží.‘ Plavecký areál v Saint-Denis je největší nové sportoviště pro olympijské hry

„Na tomto místě se budou odehrávat tři olympijské disciplíny: vodní pólo, skoky do vody a umělecké plavání. Naším cílem bylo postavit centrum, které vydrží a které nám tu zůstane i po olympijských hrách. Těch pět tisíc míst, které tady vidíte, vyrobila firma, která se zabývá recyklací plastových víček,“ popisoval Macron.

Francouzský prezident upozorňoval na dřevěnou konstrukci a vlnový design střechy, díky kterému se podaří ušetřit až dvacet procent spotřebované energie. Cílem bylo postavit energeticky šetrnou budovu.

Na střeše jsou solární panely a vytápění je z více než 50 procent napájené z obnovitelných zdrojů díky biomase. Chloubou nového plaveckého střediska je bazén, který je evropským unikátem.

„Je to první bazén v Evropě, který měří 70 metrů. Postavili jsme dva podobné v Kanadě a v Austrálii. Dokážeme upravovat délku bazénu a vytvořit modul s délkou 33 metrů pro vodní pólo nebo s délkou 25 metrů pro plavání. Stejně taky umíme upravovat i hloubku bazénu,“ vysvětluje Alexandre Gandoin, zástupce italské firmy, která bazén v novém aquacentru postavila.

Dočasné bazény

Jednotlivé díly převážely kamiony z města Brescia na severu Itálie. Italská společnost staví taky dočasné bazény v aréně nedaleko úřednické čtvrti La Défense.

Právě tam by měly závodit plavecké hvězdy včetně české sportovkyně Barbory Seemanové nebo francouzského plaveckého fenoménu Léona Marchanda. Francouzi na podobné plavecké středisko čekali dlouhé roky.

„Je to obdivuhodné. Máme štěstí, že konečně máme takový bazén. Mám dojem, že to je teď jediný bazén ve Francii, který je úředně schválený pro synchronizované skoky do vody. Když se na něj podívám, tak mám radost jako malý kluk,“ potvrzuje bývalý reprezentant ve skocích do vody Louis Bernard

Francouzi chtějí, aby nový plavecký areál po olympijských hrách sloužil městu Saint-Denis, o kterém se dřív mluvilo spíš v souvislosti s prodejem drog.

Celá stavba vyšla v přepočtu na víc než čtyři a půl miliardy korun a stavitelé se pyšní, že dokázali rozpočet dodržet i přes pandemii covidu, válku na Ukrajině a vyšší inflaci.