Uvidíme, jak budou pracovat nervy, předpovídá brankář Hrubec osmifinálový duel se Švýcarskem

Hokejový brankář Šimon Hrubec by měl být v osmifinále olympijských her znovu velkou oporou národního týmu.

Čeká vás osmifinále, bylo dobře, že jste si včera při tréninku odpočinul a nešel na led?

Myslím, že jo. Už tělo znám a vím, že když jsou dva dny volna, tak je lepší využít toho a odpočinout si.

Co pro vás znamená důvěra trenérů, že vás nenechali odpočinout v základní skupině?

Těší mě to a jsem za to moc rád.

A po fyzické stránce se to zvládnout dá? Teď by mohly být čtyři zápasy v šesti dnech...

Rozpis v KHL není o moc jiný. Samozřejmě tam nejsou zápasy hned za sebou, ale hraje se obden a v Rusku chytám taky všechny zápasy, tak se toho pro mě moc nemění.

Teď vás čeká Švýcarsko, proti kterému jste už hráli. Jaké bude osmifinále?

To kdybych věděl, ale určitě to asi bude jiný. Uvidíme, jak budou pracovat nervy, protože je to zápas o všechno.

U soupeřů jste vzbudili respekt zápasem proti Rusku. Naproti tomu Švýcaři získali zatím jediný bod.

Ano, ale to vůbec nehraje roli. Všechny zápasy jsou vyrovnané od prvního do posledního. Bylo by fantastické, kdybychom si přinesli gólovou potenci z posledního zápasu, a věřím, že by to mohlo dopadnout dobře.

Co říct ke švýcarskému týmu?

Oni postavili to nejlepší, co mohli a dlouhodobě, tím jak hrajou, se řadí k favoritům a top týmům, které budí respekt.

Mají v týmu nějakého hráče, na kterého si budete dávat speciální pozor?

Je jich tam víc. Nevypíchl bych jednoho, ale jejich síla je v tom, že mají silné všechny čtyři lajny.