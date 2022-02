Nehrajeme podle představ a zatím je to zklamání, nešetřil kritikou trenér hokejistek Pacina

České hokejistky skončily na olympijských hrách ve skupině na druhém místě. V přímém souboji o prvenství prohrály s Japonskem 2:3 po samostatných nájezdech a ve čtvrtfinále narazí na obhájkyně zlata z roku 2018 Spojené státy. „Chyběla nám odvaha při všem. V boji o kotouč, při koncovce a mít v pravou chvíli klid na to, abychom ten gól dali,“ hodnotí v rozhovoru pro Radiožurnál kouč národního týmu Tomáš Pacina. Peking 14:31 8. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér českých hokejistek Tomáš Pacina | Zdroj: Reuters

Jak hodnotíte výkon a výsledek? Mrzí více prohra s Dánskem, nebo teď s Japonskem?

Já se na to spíš koukám co se týče výkonu. Proti Dánsku jsme nepodali dobrý výkon, dnes to bylo maličko lepší, ale spokojeni být nemůžeme.

Co chybělo, abyste utkání dostali na svoji stranu?

Odvaha, odvaha při všem. V boji o kotouč, při koncovce a mít v pravou chvíli klid na to, abychom ten gól dali.

Nemohlo tým poznamenat i zranění v českém týmu?

To ne, to jsou výmluvy. My jsme začali nervózně. Každý zápas jsme se strašně trápili, dva zápasy jsme vyhráli, dva prohráli, ale ve všech jsme se trápili. Nehrajeme vůbec podle našich představ a zatím je to zklamání.

Ve čtvrtfinále vás čekají Spojené státy americké. Může zápas proti obrovskému favoritovi pomoci týmu k tomu, aby se projevil tak, jak ho znáte?

Doufám a věřím, že to tak bude, protože pak už není další zápas. USA za posledních 12 let vyhrály asi devět mistrovství světa a s Kanadou jsou jedno z nejlepších na světě. Momentálně jsou trochu slabší, ale my budeme muset podat týmový výkon a nebýt nervózní.