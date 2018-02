Pivo, chléb i oplatky. Štěch a Kejval otevřeli Český dům. Zastavil se i slovenský prezident Kiska

Předseda Senátu Milan Štěch a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval přestřihli pásku a od té chvíle byl Český dům v Pchjongčchangu otevřen veřejnosti.

Dvoupatrová prosklená budova je vyzdobená národními barvami a velkoformátovými fotografiemi zachycujícími úspěchy českých sportovců. Uvnitř se čepuje české pivo, peče chléb a oplatky. Největším plusem je ale poloha místa, kde se budou sportovci setkávat se svými fanoušky.

„Musím říct, že místo je na tom zdaleka to nejlepší. Z olympijské vesnice je to v podstatě přes ulici. Je sice škoda, že z hor je to trochu dál, ale na druhou stranu je to jen půl hodiny autem. Věřím, že tohle místo bude plné jen těch nejlepších vzpomínek, které si odsud odvezou,“ věří Martina Doktor.

Drobná krasobruslařka Anna Dušková nachází i další přínos Českého domu v dějišti olympijských her.

„Korea je úplně jiná. Jak kulturou, tak lidé jsou tu úplně jiní než v Česku. Český dům mi dává možnost srovnání obou různých kultur,“ popisuje Radiožurnálu Dušková.

Asi tři kilometry od Českého domu stojí i Slovenský dům. V roce, kdy obě země oslaví sto let od svého vzniku, tak trochu slovenského prezidenta Andreje Kisku mrzelo, že nejsou i oba domy blíž u sebe.

„Je to škoda, vždy jsme se doplňovali. My máme dobrou borovičku a slivovici, vy zase dobré pivo. Vy tady máte dobrý český chléb, my zase Skalický trdelník a halušky,“ uvedl slovenský prezident.