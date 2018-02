Čekání na hokejovou medaili trvá. 'Rozhodčí nemá cenu komentovat,' řekl Petr Koukal

Čeští reprezentanti se vrátí z olympijského turnaje bez medaile, v utkání o bronz podlehli Kanadě 4:6. Útočník Petr Koukal patřil na turnaji k nejlepším hráčům českého týmu a to, že nakonec zůstane bez medaile, ho hodně mrzelo. Radiožurnál s ním mluvil bezprostředně po zápase. Rozhovor Pchjongčchang 17:01 24. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Koukal (vlevo) a Jan Kolář | Zdroj: Reuters

První pocity?

Strašný... k tomu nejsou slova.

Ten zápas byl jiný, než jaké jste byli zvyklí hrát. Padalo hodně gólů a ty předchozí zápasy byly spíše z obrany. Změnily teď ty rychlé góly ze začátku něco?

Samozřejmě. Vlastňák, který jsme dostali v přesilovce... Hlavně byl ale klíčový ten druhý gól Kanady, kdy jsme zrovna vyrovnali a deset vteřin na to si necháme dát gól.

Jak jste ten gól viděl?

Blbě jsme to vyřešili ve středním pásmu, oni dobře založili útok, vyhráli buly, vystřelili sice mimo, ale ten frajer to trefil Francíkovi (brankáři Pavlu Francouzovi pozn. red.) mezi nohy.

To nás asi srazilo, jeden vydařený brejk a už jsme ten zápas tlačili do kopce. Oni začali bránit, soustředili se na obranu, na brejky, vyhazovali puky, nehráli moc hokej a čekali na chyby.

Dva takhle rychle inkasované góly... podobná věc se vám stala i v semifinále. Šlo o shodu okolností?

Teď jsme alespoň mezi ty dva soupeřovy góly dali sami jeden, v semifinále se nám to nepovedlo.

Bohužel, střela vedle brány, kterou útočník dobře tečoval, s tím se nedá nic dělat. Nám takový gól za dva zápasy vyloženě nespadl, i když dneska to tam Červ (Roman Červenka pozn. red.) ze vzduchu trefil, ale to už řešilo kuloví.

Na kdyby se nehraje. Nicméně gól Martina Erata, který by případně něco mohl změnit, rozhodčí neuznali. Změnilo by to něco?

Nevím, rozhodčí nemá cenu komentovat. Včera (v pátek) v semifinále to bylo to stejné a gól to byl, dneska už ne. Fauly na nás se tu nepískaly, hnedka v první přesilovce to frajer dostal do prázdné brány, zezadu byl jasně hákovaný... nějak jsem metr rozhodčích tady nechápal, ale to už je jedno.