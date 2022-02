Potřebovali jsme vítězství jako sůl, komentoval trenér Pešán výhru nad Švýcarskem. Úplně spokojen není

Jak se vám bude hodnotit zápas, který je prvním vítězným v letošní sezoně?

Samozřejmě dobře. I když jsme některé zápasy prohráli a hráli slušně, tak je to věc, která člověka a tým ubíjí. Potřebovali jsme vítězství jako sůl, a když je to ještě takovou cestou, že to dobojujeme do konce a Šimon Hrubec to zavře v bráně, tak je to přesně to, co jsme potřebovali.

Vzali si hráči vaše slova k srdci? Každá střela byla blokována někým před brankou a padl z toho i Smejkalův gól. Jste s tímto spokojen?

Je to důvod ke spokojenosti, ale nejsme spokojeni úplně. Byla tam spousta střel, které jsme buď nezaclonili, nebo netečovali. Na tom ještě budeme pracovat, ale bylo to výrazně lepší než v zápase s Dánskem.

Bylo tam pár akcí, hlavně dva na jednoho, které byly nedotažené do konce. Je to věc, která se musí ještě dopilovat před Ruskem?

Jsou to situace, které moc pilovat nejdou. My je v tréninku děláme, ale hráči se musí trochu uklidnit. Tlak médií a veřejnosti na prohry je tak nepříjemný, že i hráči jsou nervózní a bylo to dnes vidět, že ti hráči jsou nervózní. Bylo to vidět, jak moc chtěli zápas vyhrát, byli až přemotivovaní a to byly důvody, proč nám v zakončení kotouč skákal a nebyli jsme schopní vyložené šance zakončit. Doufám, že touhle výhrou stres z kluků trochu spadne.

Může z nich spadnout už do zápasu s Ruskem?

To jsem přesvědčen. Hrajeme s velkým týmem, který vyhrál oba zápasy o gól, velká defenziva a kluci by mohli tímto zápasem ta stavidla gólů povolit.