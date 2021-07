‚Olympiádu berou fakt seriózně.‘ Basketbalisty čeká souboj s favorizovanými Američany, půjde o postup

Těžšího soupeře nemohli čeští basketbalisté na závěr základní skupiny olympijského turnaje potkat. Od 14.00 se střetnou s výběrem Spojených států, který v Tokiu navazuje na zlaté medaile ze tří předchozích olympiád. V úvodu turnaje však Američané podlehli Francii a čeští hráči věří, že zaskočit favorita může i oni. Ostatně jen vítězství by svěřencům Ronena Ginzburga dalo jistotu postupu do čtvrtfinále. Tokio 8:07 31. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský během zápasu proti Íránu. | Foto: Eric Gay | Zdroj: Reuters

„Hrát proti výběru USA je něco speciálního. Je to tým, který je úplně jinde než ostatní soupeři,“ připouští pro Radiožurnál basketbalista Jaromír Bohačík.

Přestože český tým v posledních letech odehrál několik velmi prestižních zápasů, hrát proti Spojeným státům – a ještě na olympijských hrách – je něco speciálního. Jediný český zástupce v NBA Tomáš Satoranský se zamyslel nad tím, jak k utkání s jasným favoritem přistoupit:

„Je potřeba se toho nezaleknout. Samozřejmě budeme hrát s respektem, ale dokázali jsme s nimi hrát na mistrovství světa před dvěma lety, i když to byl trochu jiný tým. Atmosféra olympiády nám dodává sebevědomí. Snad jim ukážeme, že s nimi dokážeme být vyrovnaný soupeř a potom uvidíme, co se bude dít během zápasu,“ říká Satoranský.

Zkušenost ze šampionátu

Právě docela nedávná zkušenost českých basketbalistů se Spojenými státy na světovém šampionátu před dvěma lety skončila prohrou Čechů proti favoritovi 67:88.

„Je určitě fajn, že už víme, do čeho jdeme. Na mistrovství světa to bylo naše poprvé a ke všemu to bylo první utkání turnaje. O to speciálnější to tehdy bylo. Dnes už víme, jak to s nimi vypadá. Možná nám pomůže, že možná nebudeme před zápasem tak nervózní,“ zavzpomínal Bohačík na šampionát v Číně, na kterém šestí Češi nakonec skončili dokonce před sedmými Američany.

Jenomže Satoranský varuje, že do Tokia poslaly Spojené státy úplně jiný výběr, i když i tentokrát zůstaly doma některé z největších hvězd NBA jako LeBron James či Stephen Curry.

„Olympiádu berou fakt seriózně. Skoro vždycky dají dohromady nejlepší tým, je tam spoustu hvězd, které ale mají jiné role, protože jsou najednou spolu všichni v týmu. Největší hvězda je určitě Kevin Durant, ale ten tým je tak našlapaný, že každý z hráčů může mít dobrý zápas. Musíme to brát jako celek a ne jako individuality,“ dodává Satoranský.

K přímému postupu do olympijského čtvrtfinále musí čeští basketbalisté Ameriku porazit. Pokud prohrají, skončí ve skupině A třetí a budou čekat, jak dopadnou ostatní základní skupiny. Do play-off totiž postoupí i dva nejlepší týmy na třetích místech.

Jak se českému výběru v souboji s favoritem povede, uslyšíte od 14.00 v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport nebo v online reportáži serveru iROZHLAS.cz.