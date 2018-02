Češkou na poslední chvíli. Courtney Mansourová dostala pas pár týdnů před olympiádou

„Jeden čaj, prosím. Ahoj, jak se máš, dobrý den. Ty jsi hezký, já jsem hezká…“ To je skoro všechno, co Cortney Mansourová svou roztomilou češtinou umí. Přesto potřebný pas po dlouhém martyriu konečně získala…

„Můj právník byl úžasný a dokázal najít cestu, jak se jazykové zkoušce vyhnout. Za to jsem byla ohromně vděčná, protože čeština je fakt strašně těžká. Ale celkově získat občanství bylo velmi náročné,“ říká Radiožurnálu česká reprezentantka v krasobruslení Courtney Mansourová.

Stihlo se to opravdu na poslední chvíli, zprávu, na kterou čekal kromě Mansourové i její partner Michal Češka, dostal tento taneční pár až v polovině prosince.

S českou vlajkou i proti rodné Kanadě

„Pro nás pro oba to bylo nervy drásající, hodně stresující. Dokonce jsme víc řešili, jestli získám občanství, než náš trénink. Makali jsme celý život, abychom se probojovali na olympiádu. Konečně se nám to povedlo, ale ještě jsme potřebovali pas a neměli jsme to ve svých rukou. Nebylo to jednoduché, jen tak sedět a doufat, že se to stihne včas,“ vypráví rodačka z kanadského Saskatchewanu.

„Pan Štovíček a jeho tým udělali obrovskou práci. Bylo to fajn, obrovské emoce,“ vypráví Michal Češka. Srovnatelné třeba s povedeným závodem? „Ne. Tohle předčilo všechno, každý sportovec má sen o olympiádě, je to klišé, ale je to tak. Nepopsatelný pocit.“

Krasobruslařský pár Mansourová - Češka trénuje v americkém Detroitu, do Česka se vydává celkem málokdy, pokud zrovna nebylo potřeba vyřídit papírování spojené se žádostí o nové občanství – přesto 23letá kanadská rodačka bere českou vlajku za svou vlastní.

„Jasně, určitě. Přivezla jsem si sem obrovskou českou vlajku, kterou jsem si pověsila tady ve vesnici přímo nad dveře, takže pod ní procházím pokaždé, když jdu do pokoje. České vlajky mám i na bruslích, v bytě, všude, je to prostě moje vlajka,“ vypráví Mansourová.

Takže je prý samozřejmé, že bude Cortney Mansourová na olympijských hrách fandit i dalším českým sportovcům, obzvlášť zmiňuje rychlobruslařky. A v hokejovém zápase Česko Kanada? Mansourová se na tu otázku tváří až dotčeně – samozřejmě Česku.