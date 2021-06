Volba místopředsedů olympijského výboru může skončit u soudu. Podle Šťovíčka nebyla podle stanov

„Uklidnit a zlepšit vztahy ve sportu tak, abychom všichni mohli táhnout za jeden provaz. Zvlášť teď v pocovidové době, kdy se ukázalo, že sport, pohyb a zdravý životní styl je nesmírně důležitý,“ vyslovil svůj hlavní plán pro nadcházející období, tedy až do roku 2024, hned po svém zvolení Jiří Kejval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Předsedou Českého olympijského svazu zůstává Jiří Kejval, Jan Šťovíček má ale k volbám výhrady

Volební plénum Českého olympijského výboru už se mělo konat skoro před rokem, ale kvůli předběžnému opatření soudu, o které požádal Jan Šťovíček, se uskutečnilo až teď.

Prezidentovi Autoklubu byla tentokrát kandidatura na post místopředsedy i do výkonného výboru umožněna. Podle Šťovíčka, který ani do jedné funkce nebyl zvolen, ale neproběhla volba v souladu se stanovami Českého olympijského výboru.

„Volby jsem prohrál, to respektuji. Nicméně jsem právník, na formální stránku hodně dám a myslím si, že tam byla řada nesrovnalostí, které byly v rozporu s volebním řádem. Nechám si projít hlavou, zda tomu dám nějakou právní dohru či nikoliv,“ naznačuje Radiožurnálu Jan Šťovíček, že hlasování pléna Českého olympijského výboru nemusí definitivně platit.

V předběžné nominaci na olympijské hry v Tokiu je 100 českých sportovců, nejvíce je atletů Číst článek

Co ale žádný soud zvrátit nemůže, je schválená nominace sportovců na olympijské hry v Tokiu. Aktuálně je na ní sto jmen, ale bude se ještě měnit.

„Kdyby se našim basketbalistům podařilo probojovat se na olympijské hry, bylo by to pro nás velice radostné, to je hned dvanáct čísel nahoru. Na druhou stranu víme, že v atletice se bude uzavírat ranking, takže tam zase mohou čísla skákat dolu i nahoru. Uvidíme‚“ říká sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.

Konečnou nominaci musí svaz odeslat 5. července. Slavnostní zahájení olympijských her v Tokiu je naplánováno na 23. července.