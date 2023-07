Český olympijský park bude v Mostě. ‚Chceme město ukázat jinak, než ho lidé znají,‘ říká Kejval

Je 26. července 2023 a přesně za rok oficiálně slavnostním zahájením začnou olympijské hry v Paříži. Přípravy jsou v plném proudu, a to nejen ve Francii. Český olympijský výbor (ČOV) totiž chystá nejen vlastní dům v dějišti her, ale i akce v tuzemsku. Jednou z hlavních má být festival v netradiční lokalitě. Praha 10:02 26. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval | Foto: Ivana Roháčková

„My chápeme, že ne každý se vypraví do Paříže, že na to má každý prostředky nebo čas. Ale myslím si, že každý by se měl stavit na olympijském festivalu, který budeme organizovat během her, a který bude netradičně ve městě Most,“ vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, na co se můžou těšit sportovní příznivci, zatímco se bude v Paříži konat sportovní vrchol roku 2024.

„Chtěli bychom Most představit trochu jinak, než jak ho lidé znají. Chtěli bychom ho ukázat jako moderní a rychle se měnící město, kde s velkou ekologickou a sociální zátěží, kterou mají, velmi úspěšně pracují,“ doplňuje.

„Je tam jedno z nejkrásnějších jezer s nejčistší vodou, tam bychom ten olympijský festival chtěli udělat. Pro všechny to bude skvělá příležitost nejen fandit českým sportovcům, ale seznámit se i se se sporty neolympijskými, možná budoucími olympijskými,“ popisuje Kejval událost u jezera Most, které se rozkládá na třech čtverečních kilometrech.

Do Ústeckého kraje by se v době her měli sjet také bývalí čeští sportovci, kteří budou fanouškům své sporty představovat, a třeba je nějaké úplně od píky učit.

„Nemusí to být jen děti, ale i dospělí. Aby si každý vyzkoušel záludnosti jednotlivých sportů, co to je udržet se na veslařské lodi nebo střílet lukem na 50 metrů a tak dále,“ říká Kejval.

Vedle festivalu se dál řeší i další témata spojená s hrami, včetně možného zařazení ruských a běloruských sportovců do soutěží. Český olympijský výbor dál zastává stanovisko, že je jejich účast v Paříži nepřípustná.

„Stále to platí. Mezinárodní olympijský výbor nyní bude posílat pozvánky na olympiádu do 203 zemí světa a nepošle je do Ruska a Běloruska, takže víceméně bylo naše stanovisko podpořeno,“ doplňuje šéf ČOV rok před zahájením her v Paříži.