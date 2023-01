Olympijské hry ve vysílání zůstanou. Český rozhlas získal práva do roku 2032

Olympijské hry budou i v příštích letech na Českém rozhlasu, který získal vysílací práva až do roku 2032. Letos oslaví Český rozhlas 100 let a přímé přenosy, ohlasy i pohledy do zákulisí z největší sportovní akce byly součástí jeho vysílání od konce druhé světové války.

Praha 11:00 16. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít