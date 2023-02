Kejval: Hledáme podklady k zákazu startu Rusů a Bělorusů v Paříži. Důležité bude slovo Světové atletiky

Český olympijský výbor nesouhlasí s účastí ruských a běloruských sportovců na olympiádě v Paříži v roce 2024, a proto zakládá speciální tým. Experti na mezinárodní právo a diplomacii se v následujícím roce a čtvrt pokusí najít takové právní podklady, na základě kterých by Rusové a Bělorusové na olympiádě nesměli startovat. Praha 14:29 20. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Ačkoliv si to spoustu lidí myslí a jsou nám tady přisuzované nějaké nadpřirozené schopnosti, o tom, jestli Rusové a Bělorusové pojedou na olympiádu, se nebude rozhodovat v tomto baráku,“ zdůraznil předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, že finální slovo bude mít nakonec Mezinárodní olympijský výbor.

„Je tam 206 států, které mají nehledě na velikost v zásadě stejnou pozici. Navíc ten samotný proces bude řešit výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru, kde Česká republika žádné zástupce nemá,“ doplnil.

I přesto se speciální tým ČOV pokusí předložit na základě olympijské charty a Listiny základních lidských práv a svobod takové právní podklady, na jejichž základě by ruští a běloruští sportovci na olympiádě v Paříže startovat nesměli.

Experti by se měli opírat o olympijskou chartu a Listu základních práv a svobod. Jednou z možností je otázka sportovců, kteří jsou členové ruské armády.

„Dokud je ruská armáda ve válce a oni jsou součástí těchto složek, může to odporovat olympijské chartě. Díky tomu by existoval právní nástroj na to, aby se ruští vojáci nebo zaměstnanci ruského ministerstva obrany nemohli olympiády zúčastnit,“ řekl Kejval.

O možném startu sportovců do velké míry rozhodující také jednotlivé mezinárodní federace a svazy, které určují kvalifikační podmínky pro olympijské hry. Evropa Rusům a Bělorusům kvalifikaci neumožňuje, cestu do Paříže by si mohli najít před Asii.

Podle Kejvala bude také důležité, jak se rozhodne Světová atletika jako jedna z největších federací.

„Když rozhodnou, je game over a nemusíme nic řešit. Potom už se o ničem rozhodovat nebude, Rusové se nebudou moci účastnit soutěží a nebudou se moci kvalifikovat. V Evropě jsme jednotní, tam určitě žádná kvalifikace s Rusy a Bělorusy nebude. Bohužel máme první signály, kde to nevypadá dobře – například gymnastika nebo vzpírání.

Členy expertní komise by měl Český olympijský výbor schválit na dalším zasedání výkonného výboru, a to 7. března.

„Měla by to být expertní skupina s velkým E. Neměli by v ní být lidé ze sportovního prostředí, nejsme mezinárodní právníci. Byli bychom rádi, aby v ní byli experti se zkušenostmi z mezinárodní diplomacie, práva. Na základě podkladů, které od nich získáme, bychom chtěli v obecné rovině zamezit tomu, aby diktátorské režimy zneužívaly olympijské hry pro svoji propagaci. Nejde nám jen o tyto hry, ale i další,“ řekl Kejval.