Plážová volejbalistka Nausch Sluková má covid, v Tokiu už je třetím nakaženým českým sportovcem

Dalším českým sportovcem, který byl v dějišti olympijských her v Tokiu pozitivně testován na koronavirus, je plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková. Už na začátku týdne se pozitivní test na koronavirus objevil u plážového volejbalisty Ondřeje Perušiče, stolního tenisty Pavla Širučka, lékaře a člena realizačního týmu Vlastimila Voráčka a trenéra Simona Nausche. Tokio 11:08 22. 7. 2021 (Aktualizováno: 11:29 22. 7. 2021)

Nausch Sluková musí na deset dnů do izolace a s Barborou Hermannovou tak nezasáhnou do olympijského turnaje, do kterého měly vstoupit v sobotu.

Nausch Sluková měla hrát na třetí olympiádě a odkládala kvůli Tokiu založení rodiny. V Londýně 2012 byly s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou páté, v Riu de Janeiro hrály s Hermannovou a po bojích ve skupině vypadly v předkole play off.

Jako první se onemocnění covid-19 objevilo hned po sobotním příletu speciálu z pražských Kbel do Japonska u lékaře Vlastimila Voráčka, ortopeda tenisových týmů, kterého nominoval Český tenisový svaz.

V izolaci je i plážový volejbalista Ondřej Perušič, u něhož nákazu odhalily v neděli každodenní testy v olympijské vesnici. Třetím pozitivním byl Simon Nausch, manžel Slukové a trenér českého páru. Ve středu přišel o start ve stolním tenisu Pavel Širuček.

Let se vyšetřuje

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval a místopředseda Filip Šuman začali vyšetřovat události v olympijském speciálu, kterým v pátek odletěli do Tokia Češi, u nichž se objevil koronavirus.

Dohlížet na vyšetřování bude ombudsman ČOV Alexander Károlyi. „Toto vyšetřování se konkrétně zaměří na to, zda byla dodržena všechna bezpečnostní opatření proti šíření nemoci covid-19 před, v průběhu a po charterovém letu a jestli někteří jednotlivci při cestě nezanedbali své povinnosti. Výsledek vyšetřování bude zveřejněn do 14 dnů,“ uvedl ČOV v tiskové zprávě.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně čtrnácti sportovců. Aktuálně se vedle už nakažených řeší další dva podezřelé případy českých sportovců. V karanténě nebo v samoizolaci jsou z letadla všichni, sportovci ale mohou trénovat a soutěžit s výjimkou nakažených.