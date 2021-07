Naočkovaných je více než 80 procent výpravy, tvrdí Český olympijský výbor k situaci v Tokiu

Počet případů pozitivně testovaných českých olympioniků na covid vzrostl v Tokiu už na tři. Další dva pozitivní testy měli z olympijské výpravy lékař a člen realizačního týmu Vlastimil Voráček a trenér plážových volejbalistek Simon Nausch. „Naprosto přesně víme, kdo naočkovaný je a kdo není,“ odpověděl na dotaz serveru iROZHLAS.cz ředitel komunikace Českého olympijského výboru Tibor Alföldi. Tokio 15:18 22. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letní olympijské hry v Tokiu | Zdroj: Profimedia

V Tokiu se doposud v české výpravě objevilo pět pozitivních případů koronaviru - lékařem Vlastimilem Voráčkem, kterého testy odhalily už na letišti v Tokiu, počínaje, přes plážového volejbalistu Ondřeje Perušiče, trenéra beachvolejbalistek Simona Nausche, stolního tenistu Pavla Širučka až po plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou.

Server iROZHLAS.cz se proto na Český olympijský výbor obrátil s dotazem, kolik ze 116 českých sportovců, kteří se na olympijské hry do Tokia nominovali, podstoupilo očkování.

„Seznam sportovců k dispozici máme, ale podléhá lékařskému tajemství, nicméně naprosto přesně víme, kdo očkovaný je a kdo není. Načkovaná je drtivá většina výpravy, více než 80 procent,“ reagoval ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi.

Sportovce do očkování nenutili

Členové realizačního týmu jednotlivých sportovců, tedy například trenéři a lékaři, nemohli být k vakcinaci nuceni. Měla jim být pouze důrazně doporučena. Naopak členové z organizačního výboru ČOV měli podle mluvčího očkování povinné.

„Sportovce a jejich doprovod nutit nemůžeme, ale pak je náš organizační výbor Českého olympijského výboru, tedy lidé okolo sportovního ředitele Martina Doktora, a v něm máme očkované všechny členy. Tam jsme si to dali povinně, protože jsme si to interně nařídili, zdůrazňuje ředitel komunikace Alföldi a v závěru vypočítá, kolik osob pod záštitou české vlajky se v dějišti her celkem objeví.

„Lékaři, fyzioterapeuti, celá česká výprava má v Tokiu přibližně 260 členů i s doprovodem a ti jsou z více než 80 procent naočkováni.“

Příčiny série covidových případů v českém olympijském týmu bude vyšetřovat komise ministerstva zdravotnictví. S ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO) se na tom domluvil předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

