Třetí dávka očkování, před odletem test. Český olympijský výbor představil opatření pro sportovce

Test na covid těsně před odletem, doporučená třetí dávka očkování pro olympioniky a povinné očkování pro jejich doprovod. Tak zní podmínky a doporučení expertního zdravotního týmu Českého olympijského výboru pro sportovce před cestou na Hry do Pekingu. Těmi experti doplnili už známé nařízení z čínské strany, podle kterého se sportovci musí nechat otestovat dva týdny a poté pět až šest dní před odletem. Praha 18:46 23. listopadu 2021

Český olympijský výbor řešil letos v létě velkou blamáž, když se několik českých sportovců při cestě na letní olympijské hry do Tokia nakazailo koronavirem na palubě letadla. A místo soutěžení pod pěti kruhy skončili v izolaci. Jak ukázala svědectví, sportovci a jejich doprovod většinově nedodržovali na palubě letadla protikoronavirová opatření.

„14 dní je dáno i čínskou stranou, protože je to nejdelší inkubační doba covid onemocnění a posledních pět dní je další kritický bod,“ řekla bývalá hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Podmínka PCR testu těsně před odletem do Pekingu a doporučení třetího očkování pro sportovce vytvořila zdravotnická rada expertů.

Ta vznikla proto, aby se český tým vyhnul podobným problémům, které měl při cestě na letní Hry do Tokia.

„Nejde o ty mediální scény, které jsme měly po Tokiu, to už jsem zahodil ve složce do skříně. Teď se snažíme o to, aby sportovci přijeli do Pekingu a byli schopní závodit,“ uvedl sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.

V radě expertů kromě Rážové zasedá třeba i epidemiolog Roman Prymula nebo hlavní lékař olympijského týmu Jiří Neumann.

Společně dostali i úkol, aby vytvořili manuál opatření, který by měl platit na palubě letadla při cestě do Pekingu.

„Jsou to opatření, která platila i do Tokia, ale teď je zpřísníme a budeme více kontrolovat a to ze všech stran, i ze strany provozovatele letu,“ řekl Doktor, který na základě doporučení expertů do Číny nechá vypravit pro část sportovců charterový let od komerčních společností a taky objedná větší letadlo. Zimní olympijské hry v Pekingu začínají 4. února příštího roku.