Nebyl úplně ve své kůži, hodnotí Papoušek koně. Čeští parkuristé se pokusí zabojovat mezi týmy

Jejich cesta na olympijské hry byla nejkomplikovanější, mají tu jednoznačně největší personál, ale nikdo z českých parkurových jezdců v kvalifikaci nepřekvapil. Aleš Opatrný, Anna Kellnerová i Kamil Papoušek skončili už v kvalifikaci závodu jednotlivců v parkurovém skákání. Vůbec nejdříve odešel z kolbiště Kamil Papoušek, kterému kůň Warness odmítl poslušnost. Tokio 16:21 4. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamil Papoušek se svým koněm Warnessem. | Zdroj: Reuters

Svou olympijskou premiéru si Kamil Papoušek představoval jinak. Na svém kontě měl dvě chyby, když se Warnes začal vzpínat na zadních nohách před osmou překážkou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce českých parkuristů Kamila Papouška, Anny Kellnerové a Aleše Opatrného

„Nebyl úplně ve své kůži a hodně se ponamáhal na těch skocích před tím, takže to spíš byla taková nechuť se dál dřít. Nikdy se mi to nestalo, vždycky jsem s ním všechny parkury bez problému dokončil, takže jsem s tím nepočítal a byl jsem přesvědčený, že se do cíle určitě dostanu,“ vysvětloval Papoušek pro Radiožurnál.

Český jezdec tak jen poplácal Warnesse po krku a rozhodčím dal najevo, že z kurzu odstupuje. To Anna Kellnerová ho dojela celý, nebyla pomalá, ale udělala tři chyby se svou klisnou Catch me if you can.

„Ona i já, nevím, kdo se tím srovnal lépe. Myslím, že obě jsme byly trochu pod tlakem, já jsem to na ni určitě trochu přenesla. Největší radost mám z toho, že jsme bojovaly obě dvě do konce a i když přišly dvě chyby, tak jsme to nenechaly být,“ zhodnotila své vystoupení Kellnerová.

Nejvyšší ambice měl Aleš Opatrný, jeho valach Forever ale zavadil zadníma nohama o sedmou překážku a jedno shozené břevno ho připravilo o postup.

„Je tam nahoře takové slabé prkýnko, který by se na rovných hácích možná jen zahoupalo, ale třeba by nespadlo. Bohužel to spadlo a teď převládá smutek, chtěl jsem se do finále podívat. Kůň tady skákal skvěle, malinko se zezačátku srovnával s umělým osvětlením, protože to pro něj bylo poprvé. Jsou tam jinak stíny, koně to může znervóznět, někteří koně se toho mohou i bát. My jsme to trochu trénovali, posledního půl roku jsem byl několikrát skákat za umělého osvětlení,“ vysvětluje Aleš Opatrný, že ani tuhle část přípravy na olympijské hry nepodcenil – jenže nakonec to mezi jednotlivci nevyšlo.

České trio teď doufá, že bude úspěšné v týmové soutěži, ve které se nejspíš místo Kamila Papouška představí Ondřej Zvára.