Český olympijský tým hlásí první případy koronaviru, pozitivní testy mají skokani Polášek s Kožíškem

Mezi českými olympioniky se po příletu do dějiště her v Pekingu objevily první případy nákazy koronavirem. Pozitivní testy mají skokani na lyžích Viktor Polášek a Čestmír Kožíšek. Český olympijský výbor o tom informoval v tiskové zprávě. Polášek nemá příznaky nemoci, ale musí se přesunout do hotelu na izolaci.

Peking 8:50 3. 2. 2022 (Aktualizováno: 9:03 3. 2. 2022)