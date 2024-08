Češi vyhlížejí začátek paralympiády. Pochvalují si sportoviště, s jídlem v kantýně je to prý už horší

Lukostřelkyně Šárka Pultar Musilová bude závodit hned naproti pařížské Invalidovně. „Závodiště je opravdu na krásném místě. Pár dní nám tam hodně foukalo, ale je to super,“ říká.

Čeští hendikepovaní sportovci odpočítávají poslední hodiny před zahájením paralympijských her v Paříži. Jak jsou spokojení se zázemím na sportovištích a v paralympijské vesnici?

Šárka Pultar Musilová zahájí paralympiádu ve čtvrtek společně s další českou závodníci Terezou Brandtlovou. Obě jsou připravené soutěžit i v mixu týmů s lukostřelcem Davidem Drahonínským. Záležet bude na výkonech v individuálním závodě. V Paříži by si Šárka ráda vylepšila své výkony, o medailích ale předem příliš mluvit nechce: „Nedávám si ambice v podobě umístění. Chci podat nejlepší výkony. Uvidíme, jestli to dopadne plackou, nebo ne.“

Šárka má na kontě tři olympijské medaile – bronz z Ria de Janeira a dvě stříbra z Tokia. V Paříži se připravuje i na hlasitou diváckou kulisu. „Mám trochu výhodu, že už jsem zažila Rio, takže vím, co fanoušci dokáží. V lukostřelbě je to trochu jiné v tom, že diváci sice dělají humbuk, ale obvykle až potom, co vystřelíte šíp. Aby nerozhodili střelce,“ popisuje.

Čeští plavci

V Paříži se na paralympiádu chystá i početná česká plavecká výprava. Paralympionik Jonáš Kešnar si pochvaluje tréninkové zázemí. „V České republice by se nám mohlo o takovém bazénu snít. Tady je to tréninkový bazén, v Česku by to bylo olympijské centrum,“ je nadšený.

O něco horší je to podle Kešnara s výběrem jídla v kantýně v paralympijské vesnici. „V Tokiu byl podstatně větší výběr. Tadeáš Strašík z týmu má Crohnovu chorobu. Musí dodržovat diety a nemůže si v kantýně moc vybrat jídlo. Nenašel například bezlepkové pečivo. To tu oproti Tokiu chybí,“ popisuje plavec.

Péče o sportovce

O české sportovce se v Paříži stará tým fyzioterapeutů a lékařů, mezi nimi je i Libor Musil. „V hliníkové bedně jsme si přivezli potřebné léky. Musíme počítat se vším možným, počínaje respiračními infekcemi, infekcemi močových cest, zraněními i migrénami,“ vypočítává lékař.

Uprostřed ordinace je lehátko, na kterém už ošetřovali některé české paralympioniky. „Už tady několik sportovců z různých důvodů leželo. Někteří mají drobná poranění nebo dekubity, které si přivezli s sebou. Někteří mají bolesti tréninkového aparátu, protože přijeli z tréninkového procesu. Ladíme jejich stav, aby byli v top formě pro jejich výkon,“ říká Musil.

Na lehátku fyzioterapeutů ladil formu i lukostřelec David Drahonínský, který bydlí v 6. patře domu v paralympijské vesnici. Český paralympijský tým mimochodem bydlí hned nad slovenskou delegací. „Na paralympiádu jsem trénoval dost tvrdě a věřím, že to bude stačit na hezký výsledek,“ uzavírá.