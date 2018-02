Co přinesla olympijská neděle: Erbanová má bronz, hokejisté ovládli skupinu

V pondělí čeká na olympiádě skokany na lyžích týmová soutěž, Pančochovou Big Air

Čeští skokani na lyžích zasáhnou v pondělí do týmové soutěže na velkém můstku, snowboardistku Šárku Pančochovou zase čeká BIg Air. Do her zasáhnou krasobruslaři Cortney Mansourová a Michal Češka.