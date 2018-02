Co připravilo Vítkovou o druhou medaili? Bolavá záda i omyl po poslední střelbě

Veronika Vítková v sobotním vytrvalostním závodě dlouho bojovala o medaile, přesně střílela a předposlední střeleckou položku dokonce opouštěla na třetím místě, jenže v cíli byla nakonec až čtrnáctá. Jak to? České biatlonistce se příliš nedařilo běžecky a po poslední střelbě ji navíc zmátly terče. Pchjongčchang 16:23 17. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veronika Vítková | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Včera při tréninku jsem si hnula se zády, dneska v noci se mi blbě spalo a i na trati mě to omezovalo. Nedokázala jsem jít rukama do pořádného odrazu, nemohla jsem se ohnout. Omezovalo mě to i při zaujetí polohy vleže i při samotné střelbě" říkala smutná Vítková po závodě v rozhovoru pro Českou televizi.

Hromadný závod biatlonistek vyhrála suverénní Slovenka Kuzminová, Vítková skončila čtrnáctá Číst článek

A další propad přišel po poslední střelbě, kde Vítková jednou minula terč. Jenže místo jednoho trestného kola jela dvě. Jeden z terčů si totiž dal načas a sklopil se o něco později. „Když jsem odjížděla ze stavu, viděla jsem, že tam byly dva nespadlé terče. Většinou se otáčím ještě zpátky, ale tentokrát jsem se neotočila. Dozvěděla jsem se to až v cíli, že jedna rána spadla,“ vysvětlovala Vítková.

„Veronika už měla flintu na zádech a nevšimla si, že se jeden z terčů postupně sklápěl. Kdyby to byla druhá nebo třetí rána, závodník by si toho hned všiml,“ doplnil Vítkovou trenér Zdeněk Vítek.

'Měla jsme více štěstí než rozumu,' zářila spokojená Davidová

Druhá Češka v závodě Markéta Davidová byla v cíli naopak spokojená. Ve své preméře v závodě s hromadným startem skončila osmnáctá a zaznamenala dokonce rychlejší běh než německá hvězda Laura Dahlmeierová.

„Padaly mi ukrutné kalibry, měla jsme více štěstí než rozumu. Parádní premiéra v závodě s hromadným startem," pochvalovala si jednadvacetiletá biatlonistka.

„Poslední hromadný start, který jsem jela, byl na Českém poháru. A hned na první položce jsme dala za pět, tak jsem ráda, že jsem to tady nezopakovala. Říkala jsem si, že si to nesmím nechat úplně utéct, aby mi hned neujely," řekla Davidová.

S výsledkem byla maximálně spokojená. „Vím, že střílet za tři je na špičku strašně moc. Já jsem s tím ale spokojená," uvedla jedenadvacetiletá česká reprezentantka, která startuje na první velké seniorské akci.