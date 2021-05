Vedení Českého olympijského výboru se zatím volit nebude, rozhodl soud

Dlouhodobě jsem upozorňoval na nedemokratičnost voleb do vedení ČOV. Ignorování podnětů ze sportovního prostřední předsedou @jkejval vedlo k opakovanému zrušení voleb soudem a další volby se tak budou řešit v době, kdy by se měl ČOV výhradně soustředit na vyslání sportovců na OH