Čtvrteční program na olympijských hrách nabídl těsné vítězství hokejistů i sedmé místo Krčmáře

Ve čtvrtečním programu měli největší šanci na získání dalšího cenného kovu pro českou výpravu biatlonisté, jenže ani muži, ani ženy ve vytrvalostních závodech na cenný kov nedosáhli. To hokejisté mají ještě k bojům o medaile daleko, protože ve čtvrtek odehráli teprve první utkání na turnaji. Proti domácímu týmu se pořádně nadřeli, ale nakonec vyhráli 2:1. Pchjongčchang 20:51 15. února 2018

České hokejisty nečekala proti Jihokorejcům lehká práce. | Foto: Frank Franklin II | Zdroj: AP

Ve dvě hodiny ráno českého času byl na programu obří slalom sjezdařek, v němž vybojovala 23. místo Ester Ledecká. Dvaadvacetiletá univerzálka, která je českou medailovou naději především ve snowboardingu, byla po prvním kole 29., ve druhé části ale zajela 16. nejlepší čas. Vyhrála favoritka Mikaela Schiffrinová z USA, i když se před závodem potýkala s nervozitou.

V půl třetí pokračovala volnými jízdami sportovních dvojic soutěž krasobruslařů s českou účástí. Anna Dušková s Martinem Bidařem si oproti středečnímu volnému programu o jednu příčku polepšili a obsadili 14. místo. A český pár byl se svým výkonem spokojený. „Předvedli jsme to nejlepší, co jsme mohli ukázat," řekla Dušková Radiožurnálu.

Ve 3:30 se představila čtveřice Čechů ve sjezdu. Nijak zvlášť se jim ale nedařilo, nejlepší z nich Filip Forejtek obsadil 38. místo. „Bylo to pěkné, ale sladkokyselé tím, že jsem stál na startu a věděl jsem, že nemám šanci na medaili. Chtěl jsem ukončit sen tak, že se dostanu na olympiádu ve stavu, kdy můžu bojovat o medaili. A to jsem vůbec nebyl, ani blízko. Ale chtěl jsem to dokončit, tak jsem riskoval a sjel jsem, co jsem mohl. Bohužel to nestačilo,“ řekl v cíli další z českých závodníků Jan Hudec.

V půl osmé ráno začal závod běžkařek na 10 kilometrů, který po životním výkonu ovládla Norka Hagaová. Z Češek byla nejlepší 28. Petra Nováková.

Ve čtvrt na deset šly do akce biatlonistky včetně bronzové Veroniky Vítkové. Čekal je odložený vytrvalostní závod. Jenže Češkám se příliš nedařilo, chybovaly a nejlepší byla 18. Vítková. Překvapivou vítězkou se stala Hanna Öbergová ze Švédska.

V poledne na své kolegyně navázali biatlonisté, které čekal rovněž vytrvalostní závod. V něm se českým reprezentantům dařilo o něco lépe, Michala Krčmáře dělila od bojů o nejvyšší příčky jedna chyba na střelnici a nakonec skončil sedmý. Vyhrál Nor Johannes Bö.

Ve 13.10 konečně vstoupili do turnaje hokejisté. Čekal je jeden z největších outsiderů na turnaji - domácí Jižní Korea. Svěřenci trenéra Jandače ale měli s houževnatým soupeřem problémy a zvítězili těsně 2:1.