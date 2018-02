Čtyři roky plakala víc, než se smála. Cesta Karolíny Erbanové za olympijskou medailí se vyplatila

Po olympijských hrách v Soči se Karolína Erbanová rozhodla odejít do Nizozemska, kde se sama snažila prosadit v rychlobruslařském světě. Stala se z ní jedna z nejlepších sprinterek a olympijským bronzem úspěšně završila riskantní cestu. Spočítat, kolik toho za ty čtyři roky proplakala, ale jen tak nedokáže. Pchjongčchang 18:08 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Erbanová slaví po bronzovém závodě s českou vlajkou. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Možná jsem brečela víc, než jsem se nasmála,“ usmívá se Karolína Erbanová.

Ovšem za ty čtyři roky jí mnohdy do smíchu nebylo. Byla sama v cizí zemi, musela se starat nejen o to, jak bude trénovat, ale také o to, za co bude trénovat a závodit.

„Když se na to teď koukám zpátky, tak si říkám, co jsem si to myslela. Měla jsem dvě tašky, brusle a myslela jsem si, že to bude všechno v pohodě? Do toho se tam začal míchat i osobní život, kdy jsem tam byla o samotě, s tím bruslařským. Navíc jsem si začala sama řešit sponzory a management. Ještě k tomu jsem musela potvrdit a obhájit, že to byl dobrý krok, což bylo někdy docela náročné,“ vysvětlovala Radiožurnálu Erbanová.

Když bylo Karolíně Erbanové v Nizozemsku nejhůř, když sice měla výkonnost, ale docházely jí peníze na přípravu, hledala sponzory. Při všech těchto momentech při ní stál klubový trenér Dennis van der Gun, právě k němu po zisku bronzové olympijské medaile běžela a radostně ho objala.

„Ten to se mnou poslední dva roky žije naprosto neuvěřitelně. Líbí se mi, jak občas sport ruší bariéry, protože víceméně olympiáda je o zemích. Všechny země tu soutěží, kdo bude mít nejvíce medailí, ale pro mě je tohle osobní příběh. Já vím, že on mi to přeje neuvěřitelně a v holandském týmu se cítím jako doma. Oni nosí oranžovou, já ne, ale trochu oranžová jsem,“ přiznává Karolína Erbanová.