Knír, dlouhé vlasy, barevné boty i zelená čapka. Výstřední curler vybírá peníze na boj s rakovinou

Zrak řady diváků zimních olympijských her v Pekingu upoutal americký curler Matt Hamilton. Zatím nezaujal výkony, ale spíš netradičním vzhledem a oblečením. A také důvodem výstředního obrazu. Vybírá totiž peníze na výzkum rakoviny mozku. Podpořily ho i americké curlingové kluby. Peking 13:45 16. února 2022

Při zametání kamenů mu vlají dlouhé vlasy až na ramena, pod nosem pečlivě zastřižený knír, z kapsy mu trčí zelená čepice pro štěstí, nazuté má barevné boty a v nich křiklavé ponožky, tělo jaksi objemnější, než bývá u olympioniků zvykem. Není divu, že si ho všimla a okamžitě oblíbila řada sportovních fanoušků.

„Historie sportu nikdy nezažila víc cool curlera, než je Matt Hamilton.“ V podobném duchu se nese na twitteru jeden příspěvek za druhým.

Někteří diváci her zůstávají v úžasu, jiní se ptají proč. „Buďme upřímní, rakovina zasáhla nás všechny. Ať už je to rodina, přátelé, nebo člověk sám, ovlivňuje to všechny,“ odpověděl zvídavé veřejnosti americký reprezentant na instagramu.

A kolik už na výzkum rakoviny vybral peněz? Víc, než by čekal. I proto navýšil svůj původní cíl z pěti tisíc dolarů, které už přišly, na dvojnásobek.

A další sumy přibývají. Zásluhu na tom mají i zámořské curlingové kluby, které vyjádřily Hamiltonově sbírce podporu na sociálních sítích.

Vítěz historicky první zlaté americké curlingové medaile v týmové soutěži z Pchjongčchangu má přitom před sebou ještě obhajobu titulu po boku Johna Shustera, Tylera George a nového člena Chrise Plyse.

Zatím jsou na čtvrté postupové pozici. I kdyby jim útok na prvenství nevyšel, jednoho vítěze už mezi sebou alespoň podle fanoušků mají.

Curling tak po skvělé premiéře manželů Paulových napsal v Pekingu další příběh.

Mnohobarevné boty a zelená čepice v zadní kapse u kalhot curlera Matta Hamiltona | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters