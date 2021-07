Cyklista Kukrle: Berou nás jako nakažené i po negativních testech, to Japoncům zazlívám

Přísné koronavirové restrikce komplikují v Tokiu olympionikům přípravy na soutěže. Na ztížené podmínky si postěžoval cyklista Michael Kukrle, který se musel před sobotním závodem potýkat s cestováním mezi izolačními hotely a nebylo mu umožněno normálně trénovat. Důvodem je jeho předchozí kontakt s pozitivně testovaným týmovým kolegou Michalem Schleglem. Tokio 20:09 24. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Kukrle (v bílém) při úniku v olympijském závodě. | Foto: Tim de Waele | Zdroj: ČTK, AP

„Ze čtvrtka na pátek nás odvezli z hotelu ve Fudži do Tokia, kde jsme byli kolem půlnoci. Do čtyř do rána jsme čekali na výsledek testu v pokoji, který je lepší ani nepopisovat. Pak jsme jeli na izolační hotel, kde jsme byli v šest ráno. A dostali jsme kuřácké pokoje, kde byl naprosto brutální smrad. Naštěstí jsme pak dokázali vyjednat přehození pokojů," popisoval Kukrle, jak probíhal jeho den před prvním závodem, v němž se blýskl povedeným výkonem, když hrál jednu z hlavních rolí v dlouhém úniku.

„Děsně mě štve, že nás Japonci berou jako nakažené. Přitom jsme každý den měli negativní test a už je to navíc od zachycení prvního nakaženého týden. Měl jsem fakt obavy, že nakonec ani nepojedu,“ připustil Kukrle.

Pravidelné testování a přesouvání mezi hotely Kukrlemu nabouralo přípravný režim. „Ráno jsem musel ještě na test, takže jsem na závod, který začínal v jedenáct hodin, vstával o půl páté. V součtu za dvě noci před závodem jsem spal jen pár hodin. Jsem rád, že mě to tady nijak nezlomilo a povedlo se mi z mého pohledu zajet dobře,“ pochvaloval si Kukrle po závodu, v němž zaujal dlouhým únikem a dojel do cíle na 36. pozici.

‚Tohle jim zazlívám‘

Kukrle kvůli kontaktu s nakaženým kolegou zatím neví, zda mu bude umožněno normálně trénovat na středeční souboj s chronometrem. V posledních dnech byl totiž odkázaný k tréninku na ergometru. Hned po závodě se musel musel vrátit na izolační hotel do Tokia.

„Teprve uvidím, co se mnou bude. Zkusíme požádat alespoň o prohlídku trasy, což je u časovky dost zásadní. O každý trénink během izolace se musí žádat, počkat na schválení a navíc absolvovat test s negativním výsledkem šest hodin před startem tréninku. Je to děsně složité. Navíc budu sto kilometrů daleko. Kdyby mi umožnili přesun do hotelu, kde jsme byli, absolvuji test a za pár minut jsem na trati. Japonci nám to hodně zkomplikovali, tohle jim fakt zazlívám,“ nezastíral Kukrle.

Po pátečním letu speciálem z Prahy do Tokia se nákaza covidem-19 objevila u čtyř českých sportovců, jednoho lékaře a jednoho trenéra. Prvním testem po příletu neprošel lékař Vlastimil Voráček, který nebyl proti covidu očkovaný. Mezi pozitivně testovanými jsou plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Markéta Nausch Sluková, stolní tenista Pavel Širuček a silniční cyklista Michal Schlegel. Pozitivní test měl i Simon Nausch, manžel Slukové a trenér. Sportovci kvůli pozitivnímu testu přišli o možnost zapojit se do olympijských soutěží.