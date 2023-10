‚Na sekundu kanoistou.‘ Reportér Radiožurnálu Sport si vyzkoušel loď trojnásobného mistra světa Fuksy

V časosběrném dokumentu Olympijský rok reportéři Radiožurnál Sport mapují cestu vybraných sportovců a šéfa české olympijské mise Martina Doktora na olympijské hry do Paříže v příštím roce. Jedním z protagonistů je už podruhé i rychlostní kanoista Martin Fuksa. Za trojnásobným mistrem světa po sezoně vyrazil do Nymburka reportér Lukáš Michalík, který si jednu z jeho lodí dokonce vyzkoušel. Nymburk 13:10 3. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Fuksa | Zdroj: Profimedia

V nymburské loděnici je spoustu lodí, ze kterých si vybírám, a Martin Fuksa mi doporučuje jednu z těch stabilnějších a s délkou pět metrů a dvacet centimetrů. Trojnásobný mistr světa mi dále vysvětluje, co vše se v lodi nachází.

„Nejdůležitější je si do lodi dobře kleknout a mít správné posazení. Ze začátku tě budu držet, ale i tak to bude těžké. Je potřeba si vzít pádlo do ruky a to by měl být tvůj opěrný bod,“ varoval mě trojnásobný mistr světa Martin Fuksa.

Vše sledovala i Fuksova dcera Emily, ale i další fanynky. Jedna z přítomných mi věřila, že se na kanoi udržím jednu sekundu. První pokus nedopadl dobře a skončil jsem ve vodě. Musím usoudit, že na kanoi pro rychlostní kanoistiku se neudržím.

„Chtělo by to víc tréninku. Není to jednoduché. Nikoho nepodceňuji, ale loď prostě není stabilní a pokud tomu nikdo nevěří, tak si to může přijít zkusit,“ zhodnotil Fuksa.

Když člověk zaklekne do lodi a někdo vás drží, tak je to ještě relativně v pohodě. I tak je to hodně nestabilní a kýval jsem se na levou stranu. Na levou stranu bych měl pádlovat a ve chvíli, kdy mě Martin pustil, tak jsem okamžitě spadl do vody. Nebyla šance se na lodi udržet.

Olympijský rok, ve kterém sledujeme přípravu českých reprezentantů na hry v Paříži, je dlouhý, a slibuji, že se určitě ještě jednou pokusím udržet na lodi Martina Fuksy.