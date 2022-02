Komplikace pro hokejovou reprezentaci, Krejčí a Ščotka měli v Pekingu pozitivní test na koronavirus

Dočasně mimo hru je i jako takzvaný blízký kontakt útočník Matěj Blümel, jenž je stejně jako Ščotka náhradníkem.

„David měl po příletu pozitivní test, takže zůstal on i jeho nejbližší kontakty ve vesnici. Věřím, že to nic neznamená, protože to samé se nám stalo s Tomášem Hykou,“ řekl reprezentační trenér Filip Pešán.

Stále ještě v Česku je brankář Šimon Hrubec a útočník Michael Špaček, kteří mají také problémy s koronavirem. Podle Pešána by uvažovaná gólmanská jednička národního týmu měla do Pekingu odcestovat v pátek, u Špačka je situace složitější.

„Budeme čekat pár dnů, jak se bude situace vyvíjet a pak se rozhodneme, zda ho vůbec do Pekingu povoláme nebo ne,“ řekl Pešán.