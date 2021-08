‚Ráno jsem vstal a věděl, že to bude dobrý.‘ Dostála těší, že pomohl Šloufovi k premiérové medaili

O devátou českou medaili na olympiádě v Tokiu se postarali Josef Dostál s Radkem Šloufem, kteří získali bronz na deblkajaku v závodě na 1000 metrů. Dostál získal už svou čtvrtou olympijskou medaili, pro Šloufa to je premiérový cenný kov. Oba úspěšní reprezentanti se podělili po dojezdu o své dojmy s posluchači Radiožurnálu. Tokio 9:29 5. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Dostál s Radkem Šloufem v cíli olympijského závodu | Foto: MAXIM SHEMETOV | Zdroj: Reuters

Radku, je to vaše první olympijská medaile. Tak jaká je?

Šlouf: Opravdová. Jsem absolutně nadšený. V hlavách jsme trochu měli, že když se nám povede stoprocentní výkon a všechno sedne, tak o tom můžeme přemýšlet. A my jsme skoro perfektní výkon udělali. Oba jsme se v lodi krásně sešli, taktika byla výborná a je z toho bronzová medaile.

Josef Dostál tady před dvěma dny po náročném finále jednotlivců horko těžko stál na nohou. Je to dneska vaše zmrtvýchvstání?

Dostál: Ano. Dost jsem si odpočinul, včera odpoledne jsem lehnul do postele a ani jsem ze z ní nehnul. Ráno jsem vstal a věděl jsem, že dneska to bude dobrý den. Že jsem dočerpal síly. V cíli jsem toho měl samozřejmě dost, ale bylo to lepší.

Radku, kdy jste zjistil, že jste olympijský medailista? Jeli jste v první dráze a asi jste neměli moc přehled o dění na trati.

Šlouf: Během závodu jsem se jednou dvakrát podíval, ale vůbec jsem si nebyl jistý. Věděli jsme to až pár desítek sekund po projetí cíle. Hlavně jsme popadali dech a nebyli jsme si moc jistí, ale pak jsme se začali radovat u mola - tam nám trenér potvrdil, že jsme opravdu třetí.

Pro Josefa je to čtvrtá olympijská medaile. Máte deblkajak, čtyřkajak, singlkajak...

Dostál: To je pěkné, ne? Mně se to líbí. Chtěl jsem jich mít pět, ale singl nevyšel, k tomu už se vracet nebudeme. O to víc mě těší, že to dopadlo s Radkem. Skvěle jsme si sedli v lodi, dneska asi vůbec nejlépe, ale je to i bezvadný kluk. Patří mu velké díky.

Šlouf: Také ti děkuji, samozřejmě. A také díky za energii, kterou nám vysílali fanoušci.